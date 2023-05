Por David Pallarés |

El cantante Alejandro Sanz, al que hemos podido ver como jurado de 'La Voz', ha alertado a sus fans con un mensaje en su perfil de Twitter en el que el artista se sinceraba de cómo se sentía sobre su salud mental. La preocupación ha llegado a todos sus seguidores, que le enviaban mensajes de ánimo y cariño.

Alejandro Sanz en 'La Voz'

, comenzaba diciendo en el tuit, en el que afirmaba que "estoy trabajando para que se me pase", aunque. El cantante ha sorprendido con estas declaraciones, sincerándose con sus seguidores que

Sanz lanzaba de este modo un mensaje con el deseo de "ser sincero", sin querer "entrar al ruido inútil", "por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". "Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer", aseguraba no obstante el cantante, optimista acerca de que volverá a la carga con nueva música y nuevos conciertos, donde se siente más seguro. "Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", terminaba diciendo.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me... — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Apoyo y comprensión

El mensaje se ha llenado de personas que querían transmitir su cariño al artista, expresando su apoyo y comprensión. "Eres una inspiración en este universo para muchas personas, te mandamos mucho amor", "Nadie es intocable. Todos somos vulnerables. Es generoso y valiente mostrarlo. Fuerza, maestro", "Gracias por dar visibilidad a los problemas de salud mental que no entienden de estatus, economía o éxito laboral. No siempre estamos bien", decían algunos usuarios apoyando a Sanz.