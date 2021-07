Durante el sábado 3 de julio, la noticia del asesinato de Samuel, un joven de tan solo 24 años de edad, impactaba a toda la ciudadanía española. Los diversos mensajes de los familiares y amigos de la víctima, buscando información, posibles pistas sobre los agresores y haciendo inciso en que probablemente hubiese sido un crimen de odio por su orientación sexual, acababan creando el movimiento #JusticiaParaSamuel, que se convertiría en tendencia en las redes sociales.

Polémica con un tuit de Alejandro Sanz

Diversos rostros televisivos se pronunciaron sobre el triste acontecimiento, destacando, y no para bien, un tuit de Alejandro Sanz. El que fuera coach de 'La Voz' escribía en su perfil: "Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodidos que estamos". Inmediatamente, las redes se lanzaban a responder a su declaración.

"Vergüenza que siempre queráis apartar el foco de lo importante: lo han matado por ser gay", escribía un usuario. "Le han matado por su orientación sexual, igual eso sí debe preocuparnos y mucho", escribía otra tuitera. A ver, Alejandro Sanz, resulta que 'el instinto criminal de sus asesinos' tiene su único origen en la orientación sexual de su víctima", le explicaban.

Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos #justiciaparasamuel — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021

A ver, @AlejandroSanz, resulta que "el instinto criminal de sus asesinos" tiene su único origen en la orientación sexual de su víctima.

Antes de volver a tuitear una tontería, dale una vuelta, que así evitas que pensemos que te has miguelboseizado. https://t.co/wa0QVnL7oU — Ramón Martínez (@ramonmartz) July 4, 2021

Le han matado por su orientación sexual, igual eso sí debe preocuparnos y mucho — Anita Botwin ???? (@AnitaBotwin) July 4, 2021

Vergüenza que siempre queráis apartar el foco de lo importante: lo han matado por ser gay. Y esa es la realidad que vive el colectivo día a día, insultos, amenazas, agresiones y asesinatos. La visibilidad, el Orgullo y la educación inclusiva son necesarios.#justiciaparasamuel https://t.co/hwxNb11lOf — Guillem (@Guirc_007) July 4, 2021

Unos matan el cuerpo y otros se encargan de matar la memoria.



Por supuesto que la orientación afectivosexual de Samuel importa cuando lo han matado por odio hacia ello.



Aporta o aparta, Alejandro. https://t.co/oEdoSeVsQD — Jesuchrístopher ???????? (@christocasas) July 4, 2021

Su orientación sexual ha sido el motivo por el que le han matado. No podéis seguir mirando para otro lado. #justiciaparasamuel ???? https://t.co/ST08VKdmFc — GER (@gersanc_) July 4, 2021

Alejandro Sanz se retracta

Tras la oleada de críticas de usuarios de redes que acusaban al cantante de estar restando importancia al motivo del crimen, Sanz volvía a tuitear para explicarse con respecto a su primera declaración. "Me refiero a que hay medios que ponen en duda que fuera asesinado por su orientación sexual y cuestionan si era gay o no. Como si eso fuera un perverso atenuante. Que quieran sacar la homofobia de la ecuación me parece el problema", aclaraba.