FormulaTV
Conectar
Última hora La Audiencia Nacional archiva la querella contra Netanyahu por el asalto de la Flotilla

REPARTO DE TEMAS

'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 6

Noemí Galera y Manu Guix han repartido las canciones que se van a interpretar en la próxima gala que se celebra el 27 de octubre.

'OT 2025': Lista completa de canciones de la Gala 6
©Prime Video
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 21 Octubre 2025 17:52 (hace 23 horas)

Programa relacionado

Operación Triunfo

Operación Triunfo

Operación Triunfo

2001 - Act

España

Talent Entretenimiento

6,1

25 críticas

Popularidad: #1 de 2.161

  • 395

  • 8

La quinta gala de 'OT 2025' dejó momentos para el recuerdo, con un duelo entre Lucía Casani y Judit que se decidió por una mínima diferencia de 0,6 puntos y que terminó con la expulsión de esta última. Lucía, entre lágrimas, agradeció el apoyo recibido y reconoció que gracias al concurso había mejorado mucho y que la canción que cantó significaba mucho para ella, aunque finalmente recibió una nueva nominación que la enfrentará a su compañero Max Navarro.

Por otro lado, el martes 21 de octubre, los triunfitos han afrontado una jornada de lo más completa, siguiendo su habitual rutina en la Academia. Después del repaso de la gala con Manu Guix y Noemí Galera, el esperado momento llegó a las 16:00h con el reparto de temas. Los nervios acompañaron a los concursantes una semana más mientras descubrían qué canciones defenderán en la Gala 6, que se emitirá el próximo lunes 27 de octubre en Prime Video.

Manu Guix y Noemí Galera en el reparto de temas de la Gala 6 de &#39;OT 2025&#39;
Manu Guix y Noemí Galera en el reparto de temas de la Gala 6 de 'OT 2025'

Reparto de temas

La tensión se palpa en el ambiente, pues tras la marcha de Judit, la Academia vive una semana clave. Crespo sigue disfrutando de ser el favorito del público, mientras Lucía y Max ensayarán sin descanso sabiendo que esta puede ser su última oportunidad. El jurado, formado por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero, volverá a evaluar su evolución en una gala donde cada detalle contará, ya que a medida que avanza el concurso producido por Gestmusic las cosas se ponen cada vez más complicadas.

Olivia y Maria Cruz en la Gala 5 de &#39;OT 2025&#39;
Olivia y Maria Cruz en la Gala 5 de 'OT 2025'

Una Gala 5 que deja el listón muy alto

La semana comienza en 'OT 2025' para afrontar una nueva etapa dejando atrás una Gala 5 que no ha pasado desapercibida para nadie. El programa detuvo su ritmo habitual para rendir homenaje a Sandra Peña, la joven víctima de acoso escolar cuya historia ha conmocionado al país. El programa aprovechó su altavoz para visibilizar la importancia de la empatía y la intervención temprana frente a las microagresiones cotidianas, como ya hizo esta semana dentro de la Academia.

Asimismo, como en cada programa, la música fue la protagonista, pero esta vez un nombre resaltó por encima de los demás, y no hablamos de ninguno de los concursantes. Leire Martínez, jurado de 'OT 2025', se subió junto a los concursantes al escenario para interpretar su tema 'Mi nombre', la canción grupal que esta semana tenían que defender en conjunto. Este bonito homenaje a la exvocalista de la Oreja de Van Gogh se convirtió, dicho por muchos, en la mejor grupal de la edición.

Ver todos los comentarios (3)

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Top Series

Listas