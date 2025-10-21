Por Julia Almazán Romero |

La quinta gala de 'OT 2025' dejó momentos para el recuerdo, con un duelo entre Lucía Casani y Judit que se decidió por una mínima diferencia de 0,6 puntos y que terminó con la expulsión de esta última. Lucía, entre lágrimas, agradeció el apoyo recibido y reconoció que gracias al concurso había mejorado mucho y que la canción que cantó significaba mucho para ella, aunque finalmente recibió una nueva nominación que la enfrentará a su compañero Max Navarro.

Manu Guix y Noemí Galera en el reparto de temas de la Gala 6 de 'OT 2025'

Reparto de temas

Por otro lado, el martes 21 de octubre, los triunfitos han afrontado una jornada de lo más completa, siguiendo su habitual rutina en la Academia. Después del repaso de la gala con Manu Guix . Los nervios acompañaron a los concursantes una semana más mientras descubrían qué canciones defenderán en la Gala 6, que se emitirá el próximo lunes 27 de octubre en Prime Video.

Olivia y Maria Cruz en la Gala 5 de 'OT 2025'

Una Gala 5 que deja el listón muy alto

La tensión se palpa en el ambiente, pues tras la marcha de Judit, la Academia vive una semana clave.sabiendo que esta puede ser su última oportunidad. El jurado, formado por Leire Martínez Cris Regatero , volverá a evaluar su evolución en una gala donde cada detalle contará, ya que a medida que avanza el concurso producido por Gestmusic las cosas se ponen cada vez más complicadas.

La semana comienza en 'OT 2025' para afrontar una nueva etapa dejando atrás una Gala 5 que no ha pasado desapercibida para nadie. El programa detuvo su ritmo habitual para rendir homenaje a Sandra Peña, la joven víctima de acoso escolar cuya historia ha conmocionado al país. El programa aprovechó su altavoz para visibilizar la importancia de la empatía y la intervención temprana frente a las microagresiones cotidianas, como ya hizo esta semana dentro de la Academia.

Asimismo, como en cada programa, la música fue la protagonista, pero esta vez un nombre resaltó por encima de los demás, y no hablamos de ninguno de los concursantes. Leire Martínez, jurado de 'OT 2025', se subió junto a los concursantes al escenario para interpretar su tema 'Mi nombre', la canción grupal que esta semana tenían que defender en conjunto. Este bonito homenaje a la exvocalista de la Oreja de Van Gogh se convirtió, dicho por muchos, en la mejor grupal de la edición.