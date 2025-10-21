Programa relacionado
La quinta gala de 'OT 2025' dejó momentos para el recuerdo, con un duelo entre Lucía Casani y Judit que se decidió por una mínima diferencia de 0,6 puntos y que terminó con la expulsión de esta última. Lucía, entre lágrimas, agradeció el apoyo recibido y reconoció que gracias al concurso había mejorado mucho y que la canción que cantó significaba mucho para ella, aunque finalmente recibió una nueva nominación que la enfrentará a su compañero Max Navarro.
Reparto de temas
- Canción grupal: Paloma Faith - 'Make your own kind'
- Lucía Casani (Nominada): Mon Laferte - 'Tu falta de querer'
- Max (Nominado): Ben Platt - 'You will be found'
- Javi Crespo: Macklemore y Ryan Lewis - 'Can't hold us'
- Cristina: Je Me Casse - 'Destiny'
- Claudia Arenas y Guille Toledano: Isolina Carrillo - 'Dos gardenias' (versión piano con Manu Guix)
- Tinho y Téyou: Jarabe de Palo - 'Agua'
- Olivia Bay y Guillo Rist: 'El principio de algo' de La La Love You & Samurai
- Laura Muñoz y María Cruz: 'Diamonds' de Rihanna
Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero, volverá a evaluar su evolución en una gala donde cada detalle contará, ya que a medida que avanza el concurso producido por Gestmusic las cosas se ponen cada vez más complicadas.
Una Gala 5 que deja el listón muy alto
La semana comienza en 'OT 2025' para afrontar una nueva etapa dejando atrás una Gala 5 que no ha pasado desapercibida para nadie. El programa detuvo su ritmo habitual para rendir homenaje a Sandra Peña, la joven víctima de acoso escolar cuya historia ha conmocionado al país. El programa aprovechó su altavoz para visibilizar la importancia de la empatía y la intervención temprana frente a las microagresiones cotidianas, como ya hizo esta semana dentro de la Academia.
Asimismo, como en cada programa, la música fue la protagonista, pero esta vez un nombre resaltó por encima de los demás, y no hablamos de ninguno de los concursantes. Leire Martínez, jurado de 'OT 2025', se subió junto a los concursantes al escenario para interpretar su tema 'Mi nombre', la canción grupal que esta semana tenían que defender en conjunto. Este bonito homenaje a la exvocalista de la Oreja de Van Gogh se convirtió, dicho por muchos, en la mejor grupal de la edición.