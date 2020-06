Pablo Alborán sale del armario y revela que es gay: "Necesito ser un poco más feliz de lo que ya era"

El cantante Pablo Alborán ha decidido hablar abiertamente de su orientación sexual. El artista, artífice de grandes éxitos como "Solamente tú" o "Saturno" no se había pronunciado nunca al respecto, hasta ahora. Lo ha hecho en un emotivo vídeo publicado en su perfil oficial de Instagram ha revelado que es homosexual y en el que ha querido explicar cómo se ha sentido este tiempo y ha dado las razones por las que ha querido hablar de ello. Alborán ha explicado que necesitaba contarlo para "ser un poquito más feliz de lo que ya era" y por ello, pese a dejar claro que espera poder ayudar a gente que no lo ha pasado bien por su orientación sexual en sus círculos familiares o laborales, "esto lo hago sobre todo por mí".

Pablo Alborán

"Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente y todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo... lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal", ha empezado diciendo el artista. "Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad; desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transbofia, la homofobia... cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada", ha seguido este.

"Siempre he sentido libertad en mi familia"

Alborán ha reconocido que "yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era" y ha explicado que "en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos Warner jamás me he sentido discriminado, odiado o he sentido que decepcionaba a alguien por ser yo". El artista sabe que "desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso, hoy sin miedo espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien". Pese a ello, ha querido dejar muy claro que "sobre todo esto lo hago por mí", evidenciando que sí necesitaba liberarse y gritarle al mundo lo que siente realmente.

"A vivir, que la vida se va"

Respecto a su música, Alborán ha seguido explicando que "siempre he hecho canciones que hablan sobre ti y sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras, sin importar el género, la edad o el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones". Además, ha querido recalcar que "quiero ser coherente y consecuente y lo más responsable conmigo mismo" y por ello "seguiré centrando mi vida público en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público. Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais (...) y a vivir, que la vida se va".