Pablo Iglesias, "conmovido" por un vídeo del programa de Toñi Moreno: "Compensa los sinsabores de la política"

Solo unas horas antes de Nochebuena, Pablo Iglesias ha querido compartir el fragmento de un vídeo del programa 'Gente Maravillosa', que presenta Toñi Moreno en Canal SUR. El líder de Unidas Podemos no ha dudo en confesar a sus seguidores lo mucho que se ha emocionado después de haberlo visto.

Pablo Iglesias, emocionado con el programa de Toñi Moreno

En el vídeo que ha compartido Iglesias se puede ver cómo un actor del programa pretende echar de una parada de bus a un chico (Jesús, también actor) por ser negro, simulando así ser una persona racista, para comprobar de primera mano cómo reacciona la gente que está observando la situación. En cuestión de segundos, los testigos de la agresión racista salieron en defensa del joven tachando de xenófobo al supuesto agresor.

"Me he emocionado con este vídeo. Ver a la gente reaccionar así es lo que da sentido y compensa todos los sinsabores y las dificultades de la política", escribía el líder de la formación morada en un tuit. Y es que en el vídeo se puede a dos mujeres que se imponen a los comentarios racistas con firmeza. Una de ellas se sienta junto al joven en la parada de bus, después de escuchar cómo el agresor quería echarle "por no ser español" mientras que la otra duda si subirse o no al autobús viendo el comportamiento xenófobo del hombre, tildándole de "sinvergüenza": "Hay que ser humano antes que nada en esta vida", le espeta.

Me he emocionado con este vídeo. Ver a la gente reaccionar así es lo que da sentido y compensa todos los sinsabores y las dificultades de la política.pic.twitter.com/H2wOhGkb99 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 23 de diciembre de 2019

La respuesta de Toñi Moreno

Desde 2017, Toñi Moreno presenta 'Gente Maravillosa' en Canal Sur, formato en el que una de las peculiaridades es la cámara oculta. A través de ella, se comprueba cómo reaccionan la gente de a pie ante diferentes situaciones espinosas. La conductora, muy activa en redes sociales, no tardó en reaccionar al tuit de Pablo Iglesias, otorgándole así a su espacio informativo el mérito que merece: "Pertenece a un programa maravilloso que tengo el honor de presentar en Canal Sur y que se llama Gente Maravillosa", respondía la catalana al líder de Podemos en Twitter.