Risto Mejide carga contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras el acuerdo de coalición: "Cinismo histórico"

Apenas 24 horas después de conocerse los resultados de las elecciones generales, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sellaron un acuerdo de coalición entre sus formaciones. Una firma, abrazo incluido, que no ha sentado nada bien a Risto Mejide. No porque no apoye la formación de un gobierno progresista, sino por todo lo que ha ocurrido hasta alcanzar dicho acuerdo.

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

Nada más comenzar 'Todo es mentira', el presentador reconoció que, ante el inesperado acuerdo de coalición, habían tenido que "cambiar todo el programa" a última hora. Mejide no se guardó su opinión al respecto de lo que considera "un ejercicio de contorsionismo político y cinismo histórico": "Pablo y Pedro han hecho lo que mejor saben hacer, que es contradecirse".

"Uno se pregunta dónde están los más de 140 millones que nos han costado las segundas elecciones", reclamó el presentador de Cuatro, criticando "esos siete meses de devaneos, de ahora esta silla y ahora la otra" entre PSOE y Unidas Podemos. Y lanzó un dardo respecto al auge de VOX: "Cuando le han visto las orejas al lobo, se han puesto de acuerdo en 24 horas". "Si esto no es cinismo, que venga Dios y lo vea", zanjó su alegato para dar la bienvenida al programa.

En busca de apoyos

Tras el sorpresivo anuncio del gobierno de coalición, a PSOE y Unidas Podemos les queda por delante la tarea de buscar apoyos en otras formaciones, pues juntas solo suman 155 escaños de los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Los potenciales aliados de un gobierno progresista serían, a priori, Más País junto a Compromís (3 escaños), PNV (7), Coalición Canaria (2), Partido Regionalista Cántabro (1), ¡Teruel Existe! (1) y Bloque Nacionalista Galego (1). Sumarían 70, por lo que tendrían que abstenerse los 5 diputados de Bildu y/o los 13 de ERC.