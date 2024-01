Por Daniel Parra |

'El hormiguero' recibió en su programa del martes 30 de enero al recientemente proclamado campeón del Rally Dakar 2024. Carlos Sainz visitó el espacio de Antena 3 para hablar sobre su cuarto campeonato, cosechado con 61 años: "Yo creo que con la edad se disfruta más, porque valoras otras cosas, tienes otra perspectiva de cuando eres joven...". Además, el piloto desveló algunos detalles sobre cómo es la conducción en el desierto y en un coche como el Audi con el que ha competido.

Carlos Sainz con Pablo Motos en 'El hormiguero'

, dijo Pablo Motos refiriéndose a la edad con la que Sainz ha ganado el Dakar. El presentador le preguntó: "¿En qué has notado tú el paso del tiempo? ¿En los reflejos? ¿En que hay que parar más veces a hacer pis?"., respondió Sainz. Sin embargo, Motos quiso ahondar en el tema: "Antes se ha quedado una cosa en el aire y no la pienso dejar escapar (...). "No. Siempre hago lo mismo por la mañana, desayuno exactamente lo mismo, las mismas cantidades, y muy poco líquido", desveló el piloto.

"Y luego depende también de a cuántos kilómetros del vivac, que es donde dormimos, empieza el tramo cronometrado", continuó Sainz. El ganador del Dakar reveló su truco: "Si está a 250 kilómetros y te dan tres horas para llegar, pues sabes que puedes, a lo mejor, beber un poquito más. Además, lo último que hago antes de montarme en el coche, ponerme el casco y tal, es echar la última gotita". "A partir de ahí, hasta que no noto que empiezo a sudar, no empiezo a beber, y de esa manera, pasan las cinco, las seis horas a veces, y aunque me beba tres litros de agua, nunca tengo que parar", afirmó Sainz, que confesó que probó una vez los pañales, pero se sintió incómodo: "Con el cinturón te aprieta una barbaridad, es imposible. No puedo".

La tensión con su copiloto

Preguntado por las discusiones que han podido tener Carlos Sainz y su copiloto, Lucas Cruz, el conductor admitió que "hay momentos de mucha tensión", pero puso en valor que su compañero le regañara: "Porque has estado tajante". "Se ha enfadado más conmigo cuando yo he tratado de hacer lo que me salía de las narices", aseguró. Motos insistió, recordándole que su copiloto le dio un puñetazo en la pierna. "Bueno, yo creo que ha estado muy contundente, y aguantarme a mí también tiene mérito", salió del paso Sainz.