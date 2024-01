Juan del Val acusa a Moncloa de una campaña de desprestigio hacia 'El hormiguero' con el apoyo de la prensa

Por Redacción |

Si por algo se caracteriza Juan del Val es por hablar sin filtro y no dejarse nada por decir. Si encima tiene la oportunidad de participar en la mesa de debate de 'El hormiguero' y tener una gran audiencia que escucha sus comentarios, pues cada vez pretende ir un poquito más allá, como ha demostrado en la tertulia del jueves 25 de enero.

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El hormiguero'

y evidentemente eso lo sabemos todos., a todos nosotros y en especial a ti", decía Del Val señalando en concreto a Pablo Motos . Aun así, también se refería a sus compañeras de debate como son Nuria Roca

Pero el colaborador quería poner el foco sobre alguien dentro de esta intención de desprestigiar el programa porque tiene claro quién es el precursor. La realidad es que esto es una campaña, nos podemos reír y tomarlo con humor, pero esto es una campaña. Moncloa hace la estrategia", decía convencido, antes de señalar a más gente: la prensa.

"Los periodistas convierten en realidad lo que no es verdad"

"Los periodistas afines (a la ideología del gobierno) o por desconocimiento, o por prejuicio o por estupidez, cuentan una cosa que no ha pasado", seguía diciendo con plena seguridad Del Val, añadiendo que "debe ser porque lo que tienen ellos en la cabeza es convertir en realidad una cosa que no es verdad". Dicho esto, Nuria Roca lo recogía diciendo: "Que la realidad no te estropee lo que tú quieres contar", hablando de la manipulación de los medios contra 'El hormiguero'.