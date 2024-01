Pablo Motos salta a Telecinco del brazo de Isabel Preysler

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

A pesar de que 'Así es la vida' está a punto de cumplir 150 programas en la parrilla de programación de Telecinco, este 30 de enero, el formato ha sorprendido a todos sus espectadores con la aparición de un presentador de la cadena rival. Pablo Motos, el encargado de ponerse al frente del access prime time de Antena 3 con 'El hormiguero', ha sido el conductor que se ha colado en el canal principal de Mediaset España.

Parte del equipo de colaboradores y presentadores de 'Así es la vida'

en el programa presentado por César Muñoz Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Además, hay que recordar que esta podría llegar tan solo seis meses después del enlace matrimonial en el que estuvo el presentador de Antena 3 como uno de los invitados.

En un momento de la tarde, 'Así es la vida' ha emitido un vídeo hablando de estos rumores de ruptura y, en él, se ha podido observar a Isabel Preysler desmintiendo esta noticia en un evento y con Pablo Motos agarrado de su brazo. Sin embargo, en este total, no se ha podido escuchar ninguna palabra del presentador de Antena 3, pese a su buena relación con Tamara Falcó.

Pablo Motos seguirá en Antena 3

No obstante, los seguidores de 'El hormiguero' no tienen por qué preocuparse, ya que esta aparición inesperada no supone el salto definitivo a la cadena rival. De hecho, en la noche del 30 de enero, Pablo Motos se ha vuelto a poner al frente del formato de Atresmedia para entrevistar a Carlos Sainz, quien se ha sentado con el presentador tras haber ganado su cuarto Dakar en Arabia Saudí.