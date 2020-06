Pablo Motos echa la bronca a Barrancas por bromear con una espectadora: "Haces unos juicios rapidísimos"

Uno de los espacios más asentados de 'El hormiguero' es la famosa tarjeta que guarda 3.000 euros de premio. Pablo Motos y su equipo elaboran un número de teléfono al azar y, al llamar, la persona tiene que responder con un juego de palabras para llevarse dicha cantidad. En el programa del pasado 8 de junio, Isabel resultó ganadora, pero su falta de efusividad llamó la atención.

Barrancas, durante la reprimenda de Pablo Motos en 'El hormiguero'

En un principio, la mujer al descolgar el teléfono y escuchar a El Monaguillo comenzó a reírse. En plató comenzaron todos a celebrar su premio, pero Isabel desde su casa preguntaba que quién le estaba llamando. Cuando Motos se explicaba, la agraciada se reía y justificaba su seriedad en que estaba muy sorprendida. Eso sí, aseguraba que el dinero le venía muy bien.

Entre todo el alboroto, Barrancas soltó un comentario que dejó al presentador boquiabierto: "Hay que ponerle las herraduras al caballo... Al Mercedes hay que cambiarle las ruedas...". La premiada no entendía lo que decía, por lo que Motos terminaba la conversación con ella. "Vamos a hacer como que Barrancas no ha dicho nada de un caballo y vamos a seguir como si no tuviese ahora mismo que asesinarlo en público", comentaba el conductor una vez que se había finalizado la conexión telefónica.

La reprimenda a Barrancas

Damián Mollá, a través de Barrancas, aseguraba que le pareció que la ganadora tenía mucho dinero y no le hacía ilusión. "Lo ha dicho como que le sobraba mucho el dinero, me ha dado la sensación", se justificaba. Sin embargo, Motos, entre risas, lo reprendía: "Haces unos juicios rapidísimos, pero espero que esto te sirva para aprender la próxima vez que, cuando se te ocurra una idea muy deprisa, lo primero que tienes que hacer es frenarla". Barrancas argumentaba que el problema del directo es "que no hay tiempo".