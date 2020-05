Maxi Iglesias revela su experiencia como colaborador de 'El hormiguero': "No acabamos muy bien"

El conocido actor Maxi Iglesias fue el invitado estelar de 'La resistencia' en la entrega emitida el miércoles 13 de mayo. El intérprete pisó por primera vez el plató del espacio que conduce David Broncano en Movistar+ y lo hizo para promocionar 'Valeria', serie que protagonizada en Netflix, y avanzar detalles de 'Desaparecidos', la ficción de Mediaset España que Amazon Prime Video estrenará en exclusiva el próximo mes de junio, tal y como él mismo avanzó. Lo que poco podíamos imaginar es que el joven actor revelase su mala experiencia con el conocido programa de Antena 3, 'El hormiguero'.

Maxi Iglesias en 'La resistencia'

"Estoy más nervioso que cuando iba a 'El hormiguero'", le confesó Iglesias a Broncano al inicio de su charla. Este contó que "yo tenía una sección, era colaborador del programa" en la que "la gente desde casa tenía que mandar un guion y nosotros los íbamos juntando a lo largo de la temporada y al final se iba a grabar un cortometraje". Una experiencia que parece que no fue excesivamente positiva, ya que el propio Iglesias afirmó que "no acabamos muy bien". ¿Por qué? Este contó también que su participación en el formato de Atresmedia y 7 y Acción se vio afectada por un proyecto que coincidió en el mismo tiempo y que se desarrollaba fuera de nuestro país.

"La sección se llegó a hacer pero a mí me pilló con un proyecto fuera, no pude hacerlo mucho entonces (...) así que fui cuatro veces en toda la temporada y por eso el pacto se terminó truncando por su parte", siguió explicando. "No sé si Pablo Motos se enfadó, pero con Jorge Salvador (productor del espacio) sí tengo una conversación", añadió. Además, afirmó que desde que eso ha pasado no ha vuelto a pisar el plató del espacio. Fue entonces cuando el intérprete bromeó que "por eso he venido aquí", aunque segundos después dejó claro que "me apetecía mucho más venir a 'La resistencia' que ir a 'El hormiguero', quizás porque no había venido nunca". Broncano no dudó en aprovechar la ocasión y además de mostrarse totalmente perplejo de todo lo que le había contado Maxi Iglesias, entre risas le ofreció ser colaborador del espacio.

'Desaparecidos', primero en Amazon Prime Video

Pero la entrevista dio para mucho más. Como era previsible, el protagonista de 'Valeria' respondió a la pregunta del sexo, confesando que en todo lo que llevamos de año "no he tenido relaciones sexuales en España". Cabe recordar que se ha pasado el primer trimestre del año en Argentina, donde quizás sí ha mantenido relaciones sexuales. Además, Iglesias también quiso hablar de 'Desaparecidos', ficción que tal y como reveló, se lanzará el próximo mes de junio en Amazon Prime Video. La ficción protagonizada por Michelle Calvó, Juan Echanove y Elvira Mínguez se suma así a 'Caronte' y 'Madres', las otras dos ficciones de Mediaset España que ya forman parte del catálogo de la plataforma, antes de su estreno en abierto en Telecinco. La propia cuenta oficial de Amazon bromeó con el anuncio de Iglesias, tuiteando: "En 'La Resistencia' hay parkour, pintura en cristales y spoilers... Sí, Maxi Iglesias ha soltado que 'Desaparecidos' llega muy pronto a Prime Video", a lo que este respondió: "No lo he podido evitar".