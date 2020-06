Pablo Motos: "Es obligatorio que un comunicador sea crítico con el Gobierno pero hay mucha presión en redes"

La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos ha provocado que el movimiento social Black Lives Matter vuelva a resurgir como nunca en todo el planeta y esto está llevando a algunos operadores audiovisuales a cuestionarse muchas de las producciones que forman parte de sus respectivos catálogos como es el caso de HBO Max. La plataforma de pago ha decidido retirar el clásico del séptimo arte "Lo que el viento se llevó" por "reflejar algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desgraciadamente, han sido comunes en la sociedad estadounidense". La producción volverá a reincorporarse próximamente a la misma con un aviso del contenido racista que esta contiene, pero sin modificar su metraje.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

De ello precisamente se habló en 'El hormiguero' este miércoles 10 de junio. En un debate se generó a lo largo de la noche, el escritor Juan del Val afirmó que "me parecee peligroso que se entre en esa deriva del miedo a ofender a colectivos (...) porque al final nos quedamos sin la esencia de todo, que es el arte". Por su parte, Marron no dudó en apoyar esa idea, diciendo que con todo esto "podemos hacer un daño terrible a futuras generaciones (...) que no tendrán la posibilidad de elección de si una cosa les gusta o no". Un argumento que también apoyó Nuria Roca, que está convencida que "esto es una sobreprotección terrible (...) en la que se te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer.

La contundente crítica de Juan del Val

Juan del Val además explicó que a día de hoy, en Estados Unidos existe la figura del "sensibility reader", el que él mismo considera "un censor", cuya función consiste en analizar textos de ficciones o novelas y modificarlas para evitar ofender a nadie en redes sociales. "El miedo a las redes sociales está ganando la batalla", ha afirmado tajante, algo que Pablo Motos considera que se tiene que terminar. "Hay que iniciar una batalla contra esa censura (...) la vida se ha puesto lo suficientemente difícil como para que nos quiten la salsa de ella (...) cuando yo leo un libro lo que hago es fijarme en si es bueno o no, peor no miro si el señor que lo ha escrito tiene problemas con la justicia".

El presentador además se reafirmó en esa idea y además de dejar claro que "el artista lo que tiene que hacer es arte" y es obligatorio que lo haga, considera que "es igual de obligatorio que los comunicadores sean críticos con el Gobierno, sea el que sea". El conductor de 'El hormiguero' considera que "es una cosa que se está perdiendo a base de presión, quejas y palizas en redes sociales". Algo que no dudó en apoyar Nuria Roca, que se quejó de lo mismo y afirmó que "al final va a resultar un pensamiento único y una sociedad muy plana".