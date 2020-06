Pablo Motos revela su emotiva última conversación con Pau Donés pocos días antes de morir

Este martes 9 de junio, el mundo de la música perdía a uno de sus artistas más preciados. Tras una larga lucha contra el cáncer, Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, fallecía a los 53 años de edad. Su familia era la encargada de dar la fatídica noticia que sin duda conmocionó a todos. El artista era una persona optimista y muy querida, que no dudó en mostrar su mejor cara a lo largo de todos estos años en los que no fue sencillo vivir con esa enfermedad que finalmente terminó con él. Por ello, desde que conocimos su triste desenlace han sido muchos los rostros conocidos que se han querido despedir de él, y entre los mismos encontramos al presentador Pablo Motos, de Atresmedia.

Pablo Motos, en 'El hormiguero'

El conductor de 'El hormiguero' arrancó la entrega del formato de Antena 3 narrando como fue su última conversación con Donés, que se produjo hace menos de una semana. El presentador lo hizo visiblemente emocionado y es que tal y como explicó, el artista se había convertido en un amigo desde que visitó 'El hormiguero' años atrás. "Nosotros nos conocimos en el programa y recuerdo que cuando se acabó la entrevista él estaba muy contento y me dijo que como era posible que no nos hubiésemos conocido antes", empezó relatando Motos, para explicar que tras esa primera entrevista se forjó entre ambos una bonita amistad que ha durado hasta el final de los días de Donés.

"Era muy conmovedor hablar con Pau"

"Iniciamos una relación de amistad porque Pau era una persona adorable, desprendía a la vez optimismo y ternura y sobre todo era muy conmovedor hablar con él porque te dabas cuenta que la enfermedad le afectaba al cuerpo pero no al alma", siguió explicando el presentador, ya con un rostro muy emocionado ante lo que estaba narrando. Paralelamente, Motos quiso poner un valor una de las grandes virtudes del artista que fue el no dejar nunca que su ánimo decayese pese a la terrible enfermedad que padecía y contra la que ha luchado tanto tiempo: "Te demostraba de una forma muy sencilla que aunque tengas un problema grave, se puede ser feliz (...) que aunque tengas una vida difícil, dentro de esa dificultad puedes ser feliz".

"En enero me dijo que lo suyo se estaba poniendo feo"

El presentador de 'El hormiguero' explicó entonces una petición muy especial que Donés le hizo el pasado mes de enero. Este le explicó que lo suyo "se está poniendo feo", que por ello había adelantado todos los preparativos de su nuevo disco ya que quería lanzarlo antes de despedirse y que entonces quería hacer una entrevista "sin dramas ni nada" de la mano de Motos, algo que este evidentemente aceptó. Pese a ello, la conversación quedó ahí y no fue hasta el pasado jueves 4 de junio cuando Motos volvió a interesarse por esa charla pendiente tras ver el videoclip de "Eso que tú me das", una canción que Donés lanzó semanas atrás y en el que se evidenciaba su gran deterioro físico, y por ello no dudó en llamar al cantante para saber si quería hacer finalmente esa entrevista.

Fue entonces cuando Donés le confesó a Motos que estaba ya muy mal. "Me contestó que estaba ya en la fase final y que aunque él quería hacer una entrevista conmigo para darle a la gente esperanza y para decirles que no pasa nada, que el final también hay que tomarse todo con tranquilidad, no tenía energía", explicó Motos. Donés además le explicó que días atrás había realizado una pequeña entrevista con Jordi Évole y "casi no pudo hacerla" del esfuerzo que supuso para él eso y le confesó que "ahora lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana porque tengo unas vistas de puta madre. La vida es un regalo". El presentador del 'El hormiguero' cerró este emotivo relato dedicando el programa a su gran amigo Pau Donés y afirmando que "el recuerdo de su mágica forma de ser se quedará con nosotros siempre".