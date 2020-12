Pablo Rivero sufrió coronavirus dos veces: "Que la gente no se confíe"

Los actores conocidos son conscientes de que tienen un poderoso altavoz para dirigirse a la sociedad gracias a su fama y Pablo Rivero, que da vida a Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', ha querido utilizarlo para mandar un mensaje a la población relacionado con el Covid-19. El actor ha explicado que ha sufrido dos veces la enfermedad con muy pocas semanas de diferencia; por eso, ha pedido precaución a los que ya la han pasado: "Que la gente no se confíe".

Rivero ha explicado en la rueda de prensa en la que se ha presentado el documental "Renaceres", de Lucas Figueroa, que la primera vez que tuvo algún síntoma fue este verano, cuando tuvo mucha fiebre un día. Los médicos le dijeron que se trataba de una insolación, pero descubrió que no era así cuando se incorporó al rodaje de 'Cuéntame'. "Me hicieron una PCR para reincorporarme a la serie, y salía que tenía anticuerpos y que lo había pasado", ha contado el intérprete madrileño a Chance.

"Esto fue en agosto, pues a mediados de septiembre lo pillé otra vez, que es una cosa muy extraña", ha explicado Rivero, que no comprende cómo se reinfectó porque ya tenía anticuerpos. El actor ha recordado que en ese momento "nadie en general" le hizo "ni puto caso", hasta que unos días más tarde los médicos le dijeron que "podía ser otro tipo de Covid".

Ahora es más precavido todavía

Rivero ha confesado que debido a lo que ha vivido ahora es todavía más precavido. "Yo he estado muy nervioso y he sido muy estricto. Ahora, en el parking, soy de los que doy al botón y me echo el gel, en ese nivel", ha explicado el actor, que ha contado también que ha pasado el confinamiento junto a su familia y que ha aprovechado para escribir una nueva novela.