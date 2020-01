Pablo Rivero propuso que mataran a Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

El actor Pablo Rivero visitó el programa "El faro" de Cadena Ser para charlar con Mara Torres de su amor por el mar, su infancia y su pasión por literatura, que le lleva a escribir su nueva novela, "Penitencia". Pero, aprovechando que la segunda parte de la vigésima temporada ha arrancado con sus emisiones en La 1, analizó la trayectoria de Toni Alcántara a lo largo de casi veinte años en 'Cuéntame cómo pasó'.

Pablo Rivero en 'Cuéntame cómo pasó'

La gran sorpresa de la entrevista llegó cuando Rivero confesó que pidió a Ganga Producciones que matasen a su personaje en la decimoquinta temporada. "Hubo un momento en que dejé caer que mataran al personaje. Llegamos a un punto con toda la trama de Tánger y del GAL que Toni vivió algo muy bestia, rollo Jack Bauer en '24'. Estaba en contra de todo, poniendo a su familia en riesgo, todo el mundo iba detrás de él, había una explosión...", explicó.

A pesar de la propuesta del intérprete, los guionistas optaron por mantener vivo al personaje en el desenlace de la 15ª temporada. "Estaría satisfecho si mi personaje hubiese muerto en algo así, no me hubiese importado", argumentó. En aquel momento, en 2014, el actor tenía previsto abandonar la serie de La 1, tal y como manifestó en diferentes entrevistas. Pero, finalmente, optó por regresar para quedarse de forma indefinida.

Antes héroe, ahora canalla

Actualmente, Rivero no quiere ver morir a Toni Alcántara en la ficción de Televisión Española. "Ahora tiene un punto canalla que a mí me da mucho miedo, con tramas que lucho pero no las gano", afirmó. "Tiene un punto de humor, más cotidiano. Antes era el héroe y ahora demostramos que los héroes también se equivocan y eso humaniza, es más rico", añadió.