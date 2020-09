Pablo Rivero presenta a su pareja y a su hijo: "En casa somos tres chicos"

Es muy poco habitual que el actor Pablo Rivero hable de su vida privada, por ello a todos ha sorprendido su última publicación en su perfil oficial de Instagram en la que ha decidido presentar oficialmente a las dos personas con las que comparte a día de hoy su vida. Por primera vez, este ha querido hablar públicamente del chico con el que está y del hijo que ambos tienen en común. Lo ha hecho en una publicación en blanco y negro en la que les vemos a ambos junto a su pequeño hijo en la orilla del mar.

"Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática", ha empezado diciendo, para justificar su silencio durante tanto tiempo. "Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella. En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado", ha sentenciado después el intérprete.

"Respeto, intimidad y felicidad para todos", ha escrito para finalizar su anuncio el actor al que podemos ver en 'Cuéntame cómo pasó' en Televisión Española. Junto al texto vemos una bonita imagen del pequeño en la playa junto a sus dos padres; un claro ejemplo de visibilidad con el que Rivero ha querido presentar a su familia y además dejar muy claro que está muy orgulloso de ambos. La publicación ha recibido miles de 'likes' en apenas unos minutos y decenas de comentarios de personas anónimas y también de muchos rostros conocidos

Por ejemplo, las actrices Vanesa Romero, Miren Ibarguren y Lydia Bosch no han dudado en comentar la imagen con emoticonos de corazones. Por su parte, su compañera en la ficción de TVE Paloma Bloyd ha comentado 'Bellos', mientras que Marian Álvarez ha añadido un "Bonitos". Por su parte, el presentador de televisión y radio Jaime Cantizano ha comentado con un "multiplicados por tres", mientras que los intérpretes Félix Gómez y Alfonso Bassave han añadido también emoticonos de corazón. En definitiva, un apoyo masivo que evidencia el cariño que se le tiene a Rivero en la industria.