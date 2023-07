Por Sergio Navarro |

Este fin de semana ha arrancado 'Fiesta de verano' y, en teoría, lo iba a hacer con una nueva sección: la de "Parada en el tiempo". En ella, José Manuel Parada se va a ir reencontrando con rostros televisivos a los que hace tiempo que no vemos para tener una charla divertida en el chiringuito que han montado en pleno plató.

Parada, en 'Fiesta de verano', con una imagen de Sebastian de fondo

Parada: "Yo me creí la reconciliación"

El domingo 23 de julio era el estreno y pudimos ver el set montado con dos sillas: en una estaba él y en la otra... una foto de Pablo Sebastián . Aunque el pianista había confirmado su asistencia, a última hora la rechazó estando "muy enfadado"., sorprendido después de que en el funeral de Carmen Sevilla pareciera que hubo reconciliación entre el presentador y el pianista de ' Cine de barrio '.

Con un poco de ironía y sin importarle en exceso el plantón, Parada se preguntaba: "¿Se ha arrepentido? ¿Lágrimas de cocodrilo? Yo me creí la reconciliación". Blanco comentaba que "tal vez sea la reconciliación más corta de la historia" y, tras ver un vídeo en el que parecía que todo estaba bien entre ellos, el plantado decía: "Dos no riñen si uno no quiere. Yo nunca he querido reñir porque yo estoy en este mundo para buscar la paz, la tranquilidad, estar a gusto...".

"Me ha sorprendido mucho que declinara la invitación. Cuando terminó el programa, estuve hablando con él. Me dijo que confiaba en mí plenamente y que preparásemos las canciones que queríamos cantar en la sección de hoy y me he llevado una sorpresas cuando el programa me ha dicho que han hablado con él y me ha puesto a parir", decía, algo más afectado y molesto, Parada. El programa le ofreció escuchar la grabación de la llamada de Pablo Sebastian.

El mensaje que deja Pablo Sebastian

Parada quiso escucharlo en voz alta (no con uno cascos como le ofrecían) y se pudo escuchar al pianista decir: "¿Cómo puede una persona amigarse con alguien poniéndolo verde? La gente por la calle me dice: '¿Qué tipo de reconciliación es esa? Si a usted le ha puesto verde este señor en televisión'. ¿Eso cómo se come? No hay que levantarse uno hundiendo a los demás, yo no lo merezco. Me porté siempre muy bien con él. Me tendría que pedir disculpas", decía muy enfadado Sebastian, concluyendo con la siguiente pregunta: "¿Qué credibilidad tiene una persona que ha dicho que se puso relleno en los labios cuando conozco a quien se los puso...".