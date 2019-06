De 'Padres forzosos' a diseñadoras de moda: La accidentada trayectoria de las gemelas Olsen

El 13 de junio de 1986 nacieron en Los Ángeles Mary-Kate y Ashley Olsen. A diferencia de otros actrices de profesión, ellas no pudieron elegir si querían o no dedicarse a la interpretación, y es que con muy pocos meses de edad ya estaban aprendiendo a desenvolverse delante de las cámaras. En ese momento comenzaron a relacionarse con la televisión y el cine, pasando toda su infancia y adolescencia en la industria audiovisual.

Cuando crecieron se convirtieron en portada de todas las revistas de adolescentes y en iconos de la época., crecieron a pasos agigantados como actrices hasta que los trastornos alimenticios, la relación con los estupefacientes y los juzgados por supuesta explotación se metieron en sus vidas.

Las gemelas Olsen decidieron alejarse de las cámaras y dedicarse en cuerpo y alma a la moda y a su vida personal. Mary-Kate está casada con Olivier Sarkozy, el hermano del expresidente de Francia, y Ashley con Richard Sachs, ambos mucho mayores que ellas. Han pasado de ser actrices de éxito a diseñadoras de élite. En FormulaTV hemos hecho un repaso a su vida profesional, desde que comenzaron en 'Padres forzosos' hasta las pocas veces que aparecen en público desde hace unos años.

1 Su debut en 'Padres forzosos'

Las gemelas Olsen en 'Padres forzosos'

Con solo nueve meses, las gemelas Olsen ya comenzaron su carrera televisiva. Su debut se produjo en la mítica serie 'Padres forzosos', una sitcom que llegó a ABC en septiembre de 1987 narrando las aventuras de un padre de familia que se queda viudo y tiene que recurrir a un amigo y a su cuñado para salir adelante con sus tres hijas. Mary-Kate y Ashley ficharon por la serie para dar vida a la pequeña Michelle Tanner -repartiéndose las horas de rodaje- hasta que la comedia puso punto y final en mayo de 1995. En 2016, volvimos a ver reunidos a casi todos los actores que compusieron el elenco de 'Padres forzosos' en su secuela: 'Madres forzosas'. Casi todos porque las gemelas se bajaron del barco porque Ashley se negó al no haber estado delante de una cámara desde que era bastante pequeña y Mary-Kate se excusó en la falta de tiempo. El equipo de la ficción decidió refugiarse en la marcha de Michelle de su lugar de residencia para explicar a los espectadores su ausencia.

2 'Cosas de gemelas' y 'Dos en Malibú': De niñas adorables a iconos adolescentes

Mary-Kate y Ashley Olsen en 'Cosas de gemelas'

Cuando 'Padres forzosos' llegó a su fin, las pequeñas se tomaron un pequeño descanso laboral. No fue hasta septiembre de 1998 cuando regresaron a la pequeña pantalla para interpretar a dos niñas con sus mismos nombres pero distinto apellido: Burke. En 'Cosas de gemelas', Mary-Kate y Ashley eran dos niñas completamente diferentes -una luchando por mejorar en el deporte y otra buscando convertirse en una exitosa modelo- que vivían con su padre y le complicaban los días constantemente. Lo único que une a las niñas es su afán por conseguir que la chica que les cae bien sea su niñera y hacen todo lo que está en sus manos para que su padre se enamore de ella. En julio de 1999, la ficción desapareció de ABC y en 2001 llegó otra bajo el nombre de 'Dos en Malibú (Gemelas en apuros)'. La premisa nos recordó mucho a la anterior aunque vimos a las gemelas más adolescentes que niñas. Las dos se dividían entre su madre y su padre, la primera con una vida muy holgada y el segundo muy campestre. Cada una de ellas tenía un objetivo diferente en la vida.

Durante la época de 'Padres forzosos', las gemelas Olsen explotaron su éxito en numerosas películas como "Vamos hacia la casa de la abuela", "Doble trabajo y doble problema", "Una pandilla de pillos", "Que divertido es el Oeste", "Dos por el precio de una" o "Un papá de película", entre otras.

3 'Mary-Kate and Ashley in action': Convertidas en personajes animados

Las gemelas Olsen como personajes de animación

Si ya se habían convertido en todo unas estrellas, Mary-Kate y Ashley dieron el salto a la animación después de 'Dos en Malibú'. El 20 de octubre de 2001 se estrenó en ABC la ficción creada por Robin Riordan y se mantuvo en la cadena estadounidense hasta finales de junio de 2002. La serie, destinada a un público infantil y adolescente, tuvo que ser cancelada por falta de espectadores, por una caída masiva de audiencia con el paso de los episodios. Las gemelas pusieron voz a los personajes, que llevaron sus mismos nombres y tenía una apariencia muy similar a ellas. En cada uno de los capítulos, tenían que luchar contra un villano que pretendía arruinar cualquier asunto de la vida cotidiana de las gemelas. Igual que triunfaron en televisión, dejaron de hacerlo de la noche a la mañana. Este fue el último proyecto de la pequeña pantalla en la que trabajaron las dos hermanas juntas.

4 Dueñas de su propia productora

Mary-Kate y Ashley Olsen, dueñas de Dualstar

El mundo del business llegó a la vida de las gemelas Olsen casi tan rápido como la interpretación. Desde muy pequeñas han sido copresidentas de Dualstar, una productora audiovisual muy cotizada en Estados Unidos. Se creó tras el éxito de 'Padres forzosos', la ficción que les lanzó a la fama. Aunque hasta que no fueron mayores de edad no formaron parte de la junta directiva, siempre han aportado su granito de arena para ayudar a sus padres en el control de la misma. Desde la finalización de la serie en la que debutaron, Dualstar se encargó de producir las ficciones y los largometrajes en los que las gemelas participaron. Aunque los espectadores admiraban sus trabajos, la realidad no era otra que la siguiente: los ingresos no superaban los gastos y algunos proyectos terminaron siendo un fracaso en ese ámbito. Por esto, la sociedad se convirtió en un negocio de decoración, perfumes y confección, regentado por las hermanas Olsen.

5 Sus últimas apariciones en televisión

Mary-Kate Olsen en 'Weeds'

Después de ser dos dibujos animados, las hermanas decidieron centrarse en ellas mismas y alejarse un poco del foco mediático. De manera relativa porque aunque Ashley no volvió a trabajar en televisión, Mary-Kate sí lo hizo en un par de ocasiones más. En el año 2007 formó parte del reparto de 'Weeds' para dar vida a Tara Lindman durante un total de ocho episodios y en 2008 hizo un cameo en un episodio de 'Samantha, ¿qué?' como Natalie. También actuó en largometrajes como "Muévete, esto es Nueva York", junto a su hermana, o "El corazón de la bestia", entre otros. Por su parte, Ashley hizo una breve aparición en "The Jerk Theory". Además, las dos prestaron su voz a un videojuego en 2002, dándose vida a ellas mismas.

6 Problemas alimenticios, drogas y denuncias

Las gemelas Olsen en la Met Gala 2017

Pero no todo ha sido de color de rosa en la carrera de las gemelas Olsen. La primera que tuvo problemas fue Mary-Kate. Después de llevar una vida llena de fama, dinero y excesivos lujos, la actriz anunció a través de su portavoz que había sido ingresada por problemas con la alimentación. La anorexia llegó a la vida de Olsen y truncó su carrera por completo. Después de seguir un tratamiento para acabar con el trastorno, consiguió superarlo y continuó participando en diferentes proyectos audiovisuales durante unos años.

En 2005, las hermanas pusieron una demanda a la revista National Enquirer por haberles acusado de un asunto turbio de drogas. Desde ese momento, las redes empezaron a crear rumores que relacionaban a las Olsen con estas sustancias y su repentino cambio de imagen. Fuera de esto, surgió una nueva polémica en torno a su negocio. En agosto de 2015, más de ciento ochenta becarios denunciaron a las Olsen por explotación laboral y pidieron cobrar el salario mínimo además de las horas extra que pasaban en la empresa. Para que nada siguiera adelante, ambas decidieron indemnizar a los denunciantes con un total de 130 mil euros por lo ocurrido.

7 La moda, el centro de su vida actual

Las gemelas Olsen en la Met Gala 2019

Además de la interpretación, las gemelas Olsen han demostrado ser polifacéticas al saber desenvolverse en otros ámbitos. Las dos han adorado siempre el mundo de la moda pero la primera que lo hizo público fue Ashley. La mayor de las dos se unió al equipo de Zac Posen, un diseñador muy popular en Estados Unidos, como becaria. A pesar de que solo estuvo un año trabajando con él, aprendió lo suficiente para trasladarlo a sus propias empresas. Las gemelas pasaron de recibir una comisión por cada camiseta vendida con sus caras estampadas a ser empresarias de éxito. La primera que fundaron fue The Row, en 2006. Actualmente esta es una marca de moda de lujo, igual que lo es Elizabeth and James, otra creada por ellas un año después. En 2010 fundaron Olsenboye, principalmente destinada para las adolescentes y en 2014 la línea de joyas a bajo precio AMK x SM para Stylemint.

En 2019, fueron nominadas en dos categorías de los CFDA, los Oscar de la moda, y recibieron el galardón al Mejor Diseñador de Accesorios con The Row, considerando así a las Olsen dos de las diseñadoras más importantes del momento. Las apariciones de las gemelas en público cada vez son más esporádicas y cualquiera de ellas es digna de comentar por los fans. De hecho, desde que acudieron a la Met Gala 2017 con un look bastante tenebroso, todos los años son objeto de comentarios en redes sociales por sus diferentes estilismos, cada cual más extraño.