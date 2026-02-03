'Pasapalabra' salta al prime time para entregar el mayor bote de su historia

Por Fernando S. Palenzuela |

A finales de enero, Antena 3 emitía una promo sobre 'Pasapalabra' en donde aseguraba que el mayor bote de su historia ya tiene dueño. Manu Pascual y Rosa Rodríguez habían puesto fin a su duelo después de más de 300 programas consecutivos y uno de los dos se acababa de hacer con el sustancial premio de 2,7 millones de euros.

En aquel momento, la cadena emplazaba a los espectadores a ver 'Pasapalabra' de lunes a viernes, pero no aclaraba en qué fecha se emitiría el ansiado último duelo. El pasado 29 de enero, 'El hormiguero' anunciaba que el jueves 5 de febrero acudirían como invitados Rosa y Manu, por lo que todo apuntaba a que ese día sería el elegido para ver cómo uno de los dos se llevaba el bote.

'El hormiguero' anuncia a Rosa y Manu, de 'Pasapalabra', como invitados

Ha sido este lunes 2 de febrero cuando Pablo Motos ha hecho un repaso de los invitados de la semana y ha revelado que los dos concursantes de 'Pasapalabra' acudían el jueves al programa porque esa noche se emitiría el desenlace. Por tanto, Antena 3 vuelve a repetir su estrategia de dejar la entrega de un bote para el prime time y convertirlo así en un evento.

Así va el duelo

Rosa y Manu en la 'Pista musical' de 'Pasapalabra'

Manu Pascual lleva concursando en 'Pasapalabra' desde el 16 de mayo de 2024, justo el día después de que Óscar Díaz se hiciera con el premio de 1.816.000 euros. Sin embargo,, quien ha protagonizado junto al madrileño el duelo más repetido al superar los 300, y es que dependiendo de si Antena 3 emite dos entregas del concurso el jueves,

A fecha de 2 de febrero, Rosa Rodríguez lleva acumulados 167.400 euros, mientras que Manu Pascual tiene en su poder 268.200 euros. Según las normas del programa, el campeón del bote se alza con el premio de este, pero no con el dinero acumulado, por lo que el que pierda de los dos podrá irse a casa con una buena suma de dinero, aunque no sean los 2,7 millones de euros.