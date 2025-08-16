FormulaTV
Melani promociona en 'Pasapalabra' su salto a Mediaset España

La ganadora de la última edición de 'Tu cara me suena' tiene un papel como villana en 'Los Muértimer', una película producida por Telecinco.

©Atresmedia
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 16 Agosto 2025 11:26 (hace 12 horas)

Tras su exitoso paso por 'Tu cara me suena 12', en el que logró ser la ganadora del concurso, Melani García ha acudido al plató de 'Pasapalabra' para formar parte del equipo naranja. Junto a ella, en su mismo equipo, se encontraba también Miquel Fernández para contribuir a intentar darle la victoria a Manu.

En esta primera visita de Melani a 'Pasapalabra', Roberto Leal se encargaba de hacerle una presentación a medida, llena de halagos. "Un aplauso para la actual ganadora de 'Tu cara me suena', maravillosa edición que ha hecho. Es que claro, Melani, no ha habido ni un número malo... Ha sido increíble", decía el presentador.

Melani junto a los otros protagonistas de &#39;Los muértimer&#39;

Melani junto a los otros protagonistas de 'Los muértimer'

Tras esta breve presentación, la artista valenciana compartía con la audiencia su proyecto más reciente, su debut como actriz en una película. "Estamos estrenando ahora 'Los Muértimer', una peli de Álex de la Iglesia y de Álvaro Fernández. Ha sido un honor trabajar allí y que mi primera película sea con ellos, me hizo una ilusión...", confesaba.

Además, Melani compartía algún pequeño detalle más sobre la película y su personaje: "Hago un poco de mala, así que me he divertido mucho, y nada, que tengo muchas ganas de que la gente la vea. Y además, la banda sonora de la película es una canción mía, así que tengo ganas de que la escuchéis". Por otro lado, esta película está producida por Telecinco Cinema, por lo que la artista estaba promocionando un nuevo producto de la cadena rival, aunque no hizo mención al respecto.

Roberto Leal hablando sobre Melodi en &#39;Pasapalabra&#39;

Roberto Leal hablando sobre Melodi en 'Pasapalabra'

La reacción de Roberto Leal al papel de Melodi en 'Los Muértimer'

Tras escuchar todo el relato de Melani y de cómo había sido grabar este apasionante nuevo proyecto, 'Los muértimer', Roberto Leal tenía guardada alguna que otra pregunta para ella. "Es para comérsela y encima hace de mala. ¿Te habrá costado trabajo, no?", haciendo referencia a la dulzura que caracteriza a la joven. Frente a esto, ella confesaba que "sí, pero es divertido".

