Melani promociona en 'Pasapalabra' su salto a Mediaset España

Por Sandra Alcaide Barrón |

En esta primera visita de Melani a 'Pasapalabra', Roberto Leal se encargaba de hacerle una presentación a medida, llena de halagos. "Un aplauso para la actual ganadora de 'Tu cara me suena', maravillosa edición que ha hecho. Es que claro, Melani, no ha habido ni un número malo... Ha sido increíble", decía el presentador.

Melani junto a los otros protagonistas de 'Los muértimer'

Tras esta breve presentación, la artista valenciana compartía con la audiencia su proyecto más reciente, su debut como actriz en una película. "Estamos estrenando ahora 'Los Muértimer', una peli de Álex de la Iglesia y de Álvaro Fernández. Ha sido un honor trabajar allí y que mi primera película sea con ellos, me hizo una ilusión...", confesaba.

Además, Melani compartía algún pequeño detalle más sobre la película y su personaje: "Hago un poco de mala, así que me he divertido mucho, y nada, que tengo muchas ganas de que la gente la vea. Y además, la banda sonora de la película es una canción mía, así que tengo ganas de que la escuchéis". Por otro lado, esta película está producida por Telecinco Cinema, por lo que la artista estaba promocionando un nuevo producto de la cadena rival, aunque no hizo mención al respecto.

Roberto Leal hablando sobre Melodi en 'Pasapalabra'

La reacción de Roberto Leal al papel de Melodi en 'Los Muértimer'

Tras escuchar todo el relato de Melani y de cómo había sido grabar este apasionante nuevo proyecto, 'Los muértimer', Roberto Leal tenía guardada alguna que otra pregunta para ella. "Es para comérsela y encima hace de mala. ¿Te habrá costado trabajo, no?", haciendo referencia a la dulzura que caracteriza a la joven. Frente a esto, ella confesaba que "sí, pero es divertido".