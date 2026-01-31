'Pasapalabra' confirma cuándo entregará el mayor bote de su historia en Antena 3

Por Redacción |

Antena 3 arrancará el mes de febrero con uno de los mayores eventos del año: la entrega del bote de 'Pasapalabra'. Durante los últimos días, la cadena de Atresmedia había intensificado la promoción del concurso desvelando que el duelo definitivo entre Manu y Rosa estaba muy cerca y, para rematar la última semana de enero, han actualizado ese anuncio para desvelar que esa incógnita se resolverá la próxima semana.

Así pues, la entrega tendrá lugar en la semana del 2 de febrero, aunque lo que no se ha confirmado es el día concreto en el que se producirá tal hito, por lo que habrá que estar atentos a la emisión habitual del concurso, asentada a las 20:00, para descubrir el resultado. Otra opción, acorde a lo visto en anteriores ocasiones, es que el bote se otorgue en pleno prime time, que es una opción muy factible si atendemos a la pista dada por 'El hormiguero'.

Manu Pascual en 'Pasapalabra'

El programa presentado por Pablo Motos ha desvelado su abanico de invitados para la primera semana de febrero: el lunes recibirá a Mika, el martes a los protagonistas de 'La fiera', el miércoles a la familia de Joaquín Sánchez y el jueves... a Manu Pascual y Rosa Rodríguez. Así pues, el plan de Atresmedia podría pasar por disputar el duelo final en el prime time del jueves, lo cual explicaría por qué tras el cierre de 'La encrucijada' no se lanzó directamente 'Perdiendo el juicio'.

Manu o Rosa, ¿quién será el ganador? ????



???? La próxima semana sabremos quién se ha llevado el mayor bote de la historia de #Pasapalabra.



¡No te lo pierdas! ????

https://t.co/kvnwNkLmTt pic.twitter.com/tLmFbWAX7q — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 30, 2026

Más allá de esa posible ubicación, lo que es una certeza es que este bote es el mayor entregado en la historia del concurso. Los alrededor de 2,7 millones de euros superan con creces los 2,272 millones de euros entregados a Rafa Castaño en marzo de 2023. En aquel momento, el ganador encadenó 25 aciertos consecutivos para llevarse ese dineral a casa, pero en esta ocasión habrá un montante aún mayor en juego y, por tanto, aún más presión para dos concursantes que han protagonizado un enfrentamiento que ha dejado huella en el formato.

Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra'

Cara a cara

Manu y Rosa se han enfrentado en más de 300 ocasiones desde que la coruñesa irrumpiera en el concurso. Previamente, su rival ya acumulaba otro centenar de apariciones que, sumadas al total de su duelo actual, le han convertido en el participante más longevo de 'Pasapalabra'. Ahora, tras tantísimas tardes de tensión y roscos incompletos, uno de ellos romperá la baraja y finalmente se alzará como campeón.