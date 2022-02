Paulina Rubio ha estado siempre en el punto de mira por sus problemas en el amor, aunque el tiempo también le ha jugado una mala pasada con las amistades, en concreto con la cantante Thalía. El duelo entre las mexicanas ya era palpable desde hacía un tiempo, aunque ha sido en una entrevista con Yordi Rosado cuando Rubio lo ha verbalizado.

La cantante ya fue preguntada en reiteradas ocasiones sobre sus vínculos con su paisana, mostrando la mala relación que nunca ha pretendido ocultar. Rubio no dudó en calificarla como su contrincante, hecho que el periodista intentó salvar preguntándole si invitaría a la artista a su concierto. La cantante no dudó: "No la dejan, hombre. Ha dicho que no varias veces, no la dejan. Ella se lo pierde".

La cantante de "Y yo sigo aquí" ha aprovechado una entrevista con motivo de su nueva gira con la intérprete Alejandra Guzmán para lanzar algunos mensajes sobre su relación con la autora de "Entre el mar y una estrella". La presentó como una adversaria, aunque Rubio sorprendió a todo el mundo asegurando que la disputa con Thalía no viene por parte de ambas, ya que fueron amigas durante muchos años, sino que se origina a causa de su madre, que según la entrevistada, "no puede tener amigas guapas que no la envidiaran".

La exmujer de Colate Vallejo-Nágera tampoco ha tenido mucha suerte en el amor. Aunque la prensa del corazón siempre se fija en ella y sus nuevos romances, ha aprovechado la entrevista para dejar claro que no quiere exponer a sus hijos y que todos ellos "están hechos con mucho amor", zanjando así los rumores que había sobre si estos estaban desatendidos. Sin embargo, mostró que su prototipo de hombre ideal sería "muy puesto, realizado, divertido... Que se parezca a Indiana Jones, que sea catedrático de universidad, qué se yo", por lo que la puerta del amor sigue abierta.