Paulina Rubio reacciona con humor y con una botella de alcohol en la mano a su bochornoso concierto solidario

Paulina Rubio no esperaba convertirse en Trending Topic con su concierto solidario a través de las redes sociales, o al menos no serlo por los motivos que fue. La cantante acabó dando un espectáculo bochornoso del que muchos se hicieron eco por distintas razones, como mostrar una alegría excesiva, tener dificultades a la hora de vocalizar, necesitar consultar sus propias letras porque no se sabía ciertos fragmentos...

La mexicana quiso dar este concierto desde Miami, donde está cumpliendo con el confinamiento y una de sus frases más comentadas fue la que dijo durante el directo: "Yo me solidarizo con la causa; yo me quedo en causa". Viendo el revuelo formado, Rubio ha querido tomárselo con mucho humor y autoparodiarse en un nuevo vídeo en el que reacciona a cada uno de sus momentos con frases de sus propias canciones.

Como una espectadora más, la coach de 'La Voz' empieza a ver su concierto y lo interrumpe para que suene "Nada de esto fue un error", "Yo no soy esa mujer" o incluso "Hoy pagas por cada error". Y mientras, Paulina Rubio se tapa de la cara avergonzada y se tira de los pelos hasta que decide sacar una botella de alcohol, darle un trago y empezar a disfrutar de su concierto dándolo todo.

Aplaudida por reírse de ella misma

Sin duda, la mexicana ha demostrado tomárselo con humor y colgar este vídeo como publicación fija en su cuenta de Instagram con los tags #yomequedoencausa y #paulinarubiochallenge entre otros. Como era de esperar, el post se llenó de infinidad de likes, que ya se acercan al millón, y un gran número de comentarios en los que apoyaban a la cantante como "El que este libre de pecado que tire la primera piedra", "Lo importante es transmitir energía positivas" o "Qué mejor que reírse de uno mismo".