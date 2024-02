Por Redacción |

'Pecado original' no se ha movido de las tardes de Antena 3 pese a la llegada de 'Sueños de libertad', la serie diaria llamada a sustituir a 'Amar es para siempre' cuando se produzca su inevitable final. De hecho, la serie turca no solo no ha desaparecido, sino que ha mantenido su horario, por lo que sigue siendo el nexo entre el bloque de ficción y 'Y ahora, Sonsoles'.

'Pecado original'

Durante su primera tarde con la nueva compañía, vivida este lunes 26 de febrero, 'Pecado original'. Hasan se ha creído sin miramientos la versión de la hermana de Kaya, por lo que ha echado a Mert. No obstante, la versión de este último ha diferido mucho,

En un movimiento desesperado para lograr ese apoyo, Mert le ha cedido a Ender sus acciones del Holding Argun. Además, Mert ha tenido un enfrentamiento muy fuerte con Zehra que no se ha producido precisamente en el ámbito privado. Aparte, también se ha avanzado en la relación entre Yildiz y Çagatay, quienes, pese a las reticencias de ambos, han ido estrechando lazos.

¿Qué pasará el martes?

El episodio del martes 27 de febrero, que se verá en Antena 3 en el horario habitual, Mert se mantendrá enrocado en su posición con respecto a las acusaciones de Sahika y, de hecho, llegará a amenazar a Zehra con el divorcio si no cree su versión. Por su parte, Ender le contará a Haluk que Sahika quiere reemplazarle, por lo que llegarán a un acuerdo para que Hasan sepa que la agresión no tuvo lugar y que todo era un complot de Sahika para inculpar a Mert. Por último, Çagatay y Yildiz pasarán más tiempo juntos y Feride querrá causar problemas a Yildiz con su nuevo negocio.