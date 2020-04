Pelayo Díaz se defiende de las críticas por comprar un perro: "Que se ocupen de tratar mejor a sus familiares"

Pelayo Díaz sorprendía a todos sus seguidores el pasado 8 de abril con una publicación que desataba las críticas de muchos. El influencer y su marido habían comprado un perro, concretamente un Pomerania, a un criadero nacional. La compra de Vidu, el cachorro que ya dispone de su propia cuenta de Instagram, no ha sentado bien a muchos que defienden la adopción.

Las críticas a Pelayo corrieron como la pólvora en redes, quejándose de la opción de compra de un perro con pedigree cuando hay gran número de estos abandonados en perreras y esperando a ser adoptados. No obstante, el que fuera juez de 'Cámbiame' no se ha quedado callado y ha respondido a todos sus detractores pocas horas después en un directo en Instagram.

"Se fijan más en los errores que cometen los demás o en qué cosas no les gustan de los demás que en su propia vida. Si toda esta gente pusiera toda su energía en mejorar su vida, su trabajo, en tratar mejor a sus familiares a los que igual no llama desde hace semanas, en tratar mejor al vecino...", respondía con contundencia. "Si se ocuparan de eso en lugar de centrarse en lo que hacemos, el mundo sería mucho mejor".

Las críticas a Pelayo Díaz se fueron sucediendo a lo largo del día, con varios comentarios que criticaban, además de la compra, que se lo mandaran por correo y en la situación de emergencia sanitaria que vive el país: "Pelayo Díaz comprando un perro por una página como si fuera Amazon pero con animales y encima se lo llevan a casa en plena pandemia".

El basura de Pelayo Díaz comprando un perro por una página como si fuera Amazon pero con animales y encima se lo llevan a casa en plena pandemia. Repetid conmigo: los animales no son juguetes y ADOPTA, no compres ????

No sé quién es Pelayo Díaz y no sé si me parece peor que compre un mini perro you mutado a cambio de promoción en su pagina o que se lo manden en mitad de una pandemia por MRV con una bolsa de plástico encima. Madre mía, asco de influencers.