La periodista Samira Ahmed planta cara a BBC por la brecha salarial: 3.000 euros separan a ellas de ellos

El juicio de Samira Ahmed contra BBC queda visto para sentencia. La periodista decidió llevar a la cadena a los tribunales por lo que considera un discriminación salarial injusta, dado que ella habría cobrado 3.000 euros por programa menos que su colega en la cadena Jeremy Vine, el cual presenta el espacio de entretenimiento 'Points of View', mientras que ella está al frente de Newswatch, el formato de actualidad que se dedica a analizar el modo en el que las noticias narran la actualidad.

Samira Ahmed, en una imagen promocional de 'Newswatch'

Ahmed ha estado cobrando alrededor de 500 euros, cuando el salario de su compañero rondaba los 3.500 euros. Ya en su momento, la periodista denunció la situación, ante lo que Vine accedió a recortar su salario hasta los 1.500. Sin embargo, su intención nunca fue recortar las ganancias de su compañero, sino evidenciar que existe una situación injusta para con su persona, por la mera condición de ser mujer. "Mi problema es con la BBC, no con Jeremy Vine. Estoy muy agradecida de tenerle como compañero de profesión y no quiero que la noticia se centra en él. De hecho, me da pena que su nombre se haya visto salpicado en todo esto", lamentó la periodista en un comunicado recogido por BBC News.

Ella solo quiere evidenciar la brecha salarial y reclamar lo que considera suyo, por lo que llevó a la cadena a un juicio en el que les reclama 800.000 euros de compensación por haber percibido un salario desigual al de sus compañeros hombres. "No puedo entender como por ser mujer me pagan mucho menos que a Jeremy Vine, un hombre, cuando presentamos programas muy similares y hacemos un trabajo muy parecido", apuntilló la profesional en el mismo comunicado.

Su defensa en el proceso se ha basado en los pluses que conlleva dirigir un programa informativo como 'Newswatch' frente a otro como 'Points of View' y que eso, encima, conlleve un sueldo peor, argumentando que ella tenía que realizar un profundo trabajo de investigación sobre cada noticia. "Me encanta mi trabajo en Newswatch, a pesar de ser difícil y desafiante", apuntaba, a la par que recordaba a la cadena los valores que figuran entre ellos: "En el reverso de mi tarjeta de identificación de BBC están escritos sus valores, los cuales incluyen el respeto y la celebración de la diversidad", zanjaba.

La defensa de BBC

Por su parte, la cadena se ha escudado en las diferencias que cree que existen entre 'Newswatch' y 'Points of View'. "Hay una clara distinción entre los dos programas y sus géneros, que se refleja en su franja horaria y audiencia", expresó el director de estrategia de la BBC, Gautam Rangarajan, en unas declaraciones recogidas también por BBC News. Según él, en un programa de noticias el presentador es mucho menos atractivo, requiriendo a un "periodista capacitado", mientras que en uno de entretenimiento es "más importante".

Si tenemos en cuenta las audiencias, es cierto que 'Newswatch', en 2018, cerró con una de 106.000, cuando la de 'Points of View' fue de 864.000. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el programa de Ahmed se repone los sábados por la mañana, donde alcanza el millón y medio de espectadores, por lo que no hablamos de una cuestión de beneficios. En el fondo, tampoco de salario, sino del mero reconocimiento de ver quién es apreciado y quién no.