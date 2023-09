Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Con el estreno de 'El conquistador' en La 1 el lunes 11 de septiembre llegó el primer abandono de la edición. En la primera prueba los concursantes debían precipitarse de un acantilado para alcanzar un barco con el cual recogerían al capitán del equipo. A continuación, el equipo tenía que volver hasta el lugar desde el que habían saltado para subir escalando y, así, convertirse en los ganadores del reto. Este desafío no fue para todos igual de bien, ya que en el primer salto Perla, una de las participantes del equipo verde, sufrió una aparatosa caída y tuvo que abandonar finalmente el concurso.

Joana Pastrana en 'El Conquistador'

A pesar del golpe, la concursante continuó la prueba como pudo. En el momento en el que tenían que avanzar con la barca, Perla le cedió su remo a la capitana Joana Pastrana. Sin embargo, otra participante tenía que escalar con ella, por lo que la exboxeadora le dio otra pala a la integrante de su equipo sin saber que estaba lesionada. Fue entonces cuandoa través de las redes sociales.

"La Pastrana esta, que no tiene ni puta idea porque, mira Pastrana, perdona, pero te lo voy a decir así de claro: estaba lesionada, tú no eres nadie para darme un remo, que no podía ni moverme. Mira, porque no te estaba viendo la cara y estabas delante de mí, que si te llego a ver la cara te digo que eres una sinvergüenza", afirmaba Perla en su entrevista para las redes del programa. Además, la concursante ha seguido criticándola duramente: "Menos mal que no me quedo, porque si no tú y yo la hubiéramos tenido pero gorda. El remo te lo podía haber tirado a la cabeza, pero no lo hice".

Las favoritas de Perla

A lo largo de la entrevista también se le preguntó por cuál era su concursante favorita para ganar, a lo que respondió: "Yo era la Perla del Caribe, venía a conquistar el Caribe". No obstante, la integrante del equipo verde ha confirmado que le gustaría que ganasen Mar y Magda, deseo que no se va a poder cumplir porque las dos han abandonado 'El Conquistador'. "De las de mi equipo verde que yo quiera que gane, pues no. Prefiero que pierdan todas. A vuestra casa", sentenciaba la malagueña en su entrevista.