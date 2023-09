Por Beatriz Prieto |

La 1 emitió la segunda entrega de 'El conquistador' la noche del martes 12 de septiembre, la cual arrancó con la marcha forzada de Perla por razones médicas, tras ser evacuada en el primer reto de la edición. Asimismo, la recta final del programa dejó tras de sí una triple despedida puesto que, antes de que Anita Williams quedara eliminada en el duelo final, sus compañeras Mar Garrido y Magda Venegas decidieron abandonar el reality.

Mar y Magda ponen fin a su paso por 'El conquistador'

A pesar de arrancar el reality por todo lo alto al ganar el primer reto y pasar su primera noche en el campamento rico,, sufrieron una caída en picado en la segunda entrega. El equipo de las mujeres, unas arañas enormes que muerden pero no son mortales. Este consistió en que los concursantes elegidos por cada equipo debían trasladar al final de un recorrido, siendo

Ambos grupos cambiaron así sus posiciones con respecto al primer programa, por lo que las mujeres acabaron en el campamento infernal, mientras que el equipo mixto pudo descansar en el rico a pesar de las quejas de los Yocahu de Cesc Escolà, que continuaron como estaban, por su victoria. En medio de todo, Magda llevaba lidiando con dolores desde el primer reto del programa, cuando sufrió una lesión por la que estaba tomando calmantes por recomendación de los médicos. A esa precaria situación se sumó el hecho de que tanto ella como su pareja, Mar, fueron nominadas por el equipo vencedor.

Vaya momentos nos ha dado el juego de las Cacatas. #ElConquistadorRTVE @La1_tve pic.twitter.com/kIXSUR7DMJ — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 12, 2023

"Hace falta cambiar el chip"

Como equipo perdedor, las Atabey protagonizaron las nominaciones de la noche, en las que Pastrana, en su papel de líder, eligió a Anita Williams por el escaso esfuerzo que había hecho a sus ojos en lo que llevaban de programa. A la barcelonesa se sumó Amaya Blanco, quien manifestó su desconcierto al ser la elegida a pesar de ser una de las fuertes del grupo. "Si queréis ganar, hace falta cambiar el chip", criticó Pastrana, ante los votos de algunas de sus compañeras, más guiados por la complicidad que por mantener fuerte el grupo.

Salinas, como capitán de los ganadores, dio la inmunidad a Guyo entre los Yocahu, por su escasa habilidad en natación, mientras que David Seco se ofreció voluntario como duelista. No obstante, el ganador de la octava edición del reality en ETB solo tuvo una contrincante, puesto Mar y Magda anunciaron su marcha: "No damos más de sí y hemos decidido abandonar. Sé que me comprometí, pero mi pareja está peor y ya no puede con su cuerpo". Así pues, el vasco descartó medirse con Amaya en la prueba final, que consistió en construir una torre para alcanzar un banderín, y en la que Seco venció a Anita, la cual se convirtió en la segunda expulsada.