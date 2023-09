Por Beatriz Prieto |

'El conquistador' emitió su segunda entrega la noche del martes 12 de septiembre, en La 1, en la que el programa aclaró el futuro de Perla tras su evacuación. Fue en el arranque cuando Julian Iantzi visitó a la concursante en el hospital, donde el médico confirmó que no podría continuar con su aventura.

Perla en una de las pruebas médicas que le realizaron tras ser evacuada en 'El conquistador'

En el estreno del reality de La 1,, por el que se dio un sonoro golpe contra el agua. La concursante tuvo que ser entonces trasladada a un hospital por el equipo médico del programa, dondecon su aventura.

Perla tiene que abandonar el programa. Empezamos fuerte. Lo sentimos Perla???? #elconquistadorRTVE pic.twitter.com/694H0J9Egi — El Conquistador (@elconquis_rtve) September 12, 2023

"No me quiero ir, Julian", confesaba Perla, al ver al presentador del programa, ante quien reconoció que se encontraba "mejor que ayer". Asimismo, la concursante explicó el porqué de su mala caída: "Me acerqué y, cuando ya me tocaba, pensé: 'Como pienses, no te tiras'. Y me tiré, pero sin hacer nada de lo que me habían dicho". La marbellí insistió en su deseo de seguir en el programa, antes de escuchar el veredicto del médico, quien le comunicó que, tras "varias pruebas de imágenes, en base a la condición en la que llegaste, no puedes continuar".

"Ojalá gane una verde"

"No... soy una desgracia. Salgo de mi país y soy una puta desgracia. Allá donde voy soy una puta desgraciada", lloró Perla al recibir la noticia, aunque el programa decidió no compartir el diagnóstico médico con la audiencia. Una brusca despedida en la que la concursante dedicó un mensaje a sus compañeras del equipo liderado por Joana Pastrana, las Atabey: "Que luchéis y ojalá gane una verde".