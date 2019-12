Pilar Rubio desata la polémica: "No mitifiquemos la Navidad. Si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da?"

Pilar Rubio se ha visto de la noche a la mañana en el ojo en el huracán. Todo a causa de sus últimas declaraciones en una entrevista concedida a El Mundo, en las que dejaba caer que poder disfrutar de las fiestas navideñas sin trabajar estaba sobrevalorado. Palabras que no han sentado nada bien a ciertos sectores como la Sanidad, cuyos profesionales han volcado rápidamente su malestar y estupefacción a través de las redes sociales.

"Tenemos que dejar de mitificar las navidades, si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da?", explica la colaboradora de 'El hormiguero'. Para Pilar, las navidades "no tienen un significado profundo", por lo que prefiere "cenar cuando sea" con su familia antes que "un día por obligación".

Según la exreportera de laSexta, "es un error pensar que tiene que ser todo más familiar y bonito" y anima a "no forzar" ciertas situaciones durante estas fechas. "Hay gente que se deprime porque piensa que tiene que estar más feliz y con su familia y no puede", argumenta.

Los internautas no han tardado en hacerse eco de sus declaraciones, sobre todo a través de Twitter. La mayoría critica lo sencillo que debe resultar decir eso desde su posición, sin tener que trabajar de guardia "en un hospital o en un cuartel". Otros directamente ironizan con el asunto: "Si os toca trabajar en Nochevieja, no os preocupéis: Pilar Rubio os hará el turno".

Claro, pero porque Pilar Rubio el máximo esfuerzo de trabajar en esa fecha es dar las putas campanadas. Ya quisiera verla yo en Urgencias, o de guardia en un cuartel, etc. https://t.co/wlUroQuEHp

Si os toca trabajar en Nochevieja, no os preocupéis: Pilar Rubio os hará el turno.

Pilar Rubio @PilarRubio_ ¿cuántas horas y cuánto cobras por currar en Nochevieja? Yo he trabajado años en hostelería en Nochevieja, Año Nuevo, Nochebuena, Navidad, cobrando una miseria y echando un montón de horas, para poder sobrevivir y me he perdido el estar con mi familia. pic.twitter.com/vsRd5tA5Gf