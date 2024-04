Por Redacción |

Telemadrid ya avisó de que retransmitiría algunos momentos de la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, hecho que levantó varias quejas por la cercanía de la cúpula directiva del medio de comunicación con el Partido Popular. Pese a la polémica suscitada, los planes de la cadena siguieron adelante con Pedro J. Rabadán como el encargado de la retransmisión.

Pedro J. Rabadán y Carolina Moya, presentadores de Telemadrid

Telemadrid realizó dos cortes en su programación para informar de en qué punto se encontraba el enlace. Primero lo hizo cuando todavía no habían entrado a la iglesia y, después, cuando salieron de ella tras haber dado el "sí, quiero". El presentador afirmó que, pero este no fue el único comentario controvertido que se pudo escuchar durante la retransmisión de lo que ocurría en el exterior de la parroquia San Francisco de Borja de Madrid.

PSOE y Más Madrid mostraron públicamente en redes sociales su rechazo a esta conexión por parte de un medio público, sobre todo cuando otros hechos importantes que suceden en la comunidad autónoma no se retransmiten. Esta era principalmente la queja del líder de la oposición, que publicaba un meme en el que hacía ver que a la manifestación por la defensa de la sanidad pública no se le había dado tanta importancia.

Los polémicos comentarios

En una de las intervenciones, Pedro J. Rabadán aseguró que en la calle se estaba mostrando "el cariño al alcalde de Madrid", pero que la imagen de los novios recién casados era "una imagen que no nos vamos a cansar de ver hoy". Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la retransmisión ocurrió cuando Rabadán estaba comentando la lista de bodas con Nieves Herrero, que lo acompañaba en la conexión. "Le tengo pensado regalar una radio porque he visto que en la lista de bodas no hay ni una radio", apuntó la periodista. "¿Sabes lo que le voy a regalar yo? Este programa, para que vea cómo Telemadrid ha contado su boda y lo tenga como recuerdo", respondía el presentador.