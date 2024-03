Por Beatriz Prieto |

Tan solo unos días después de que Telecinco anunciara un recorte a la duración de 'Fiesta' este fin de semana para incluir 'Reacción en cadena', el programa a cargo de Emma García ha recibido un nuevo revés: su subdirector, Saúl Ortiz, abandona su puesto casi un año y medio después de debutar como parte del equipo de 'Fiesta'.

Emma García junto a Saúl Ortiz en el plató de 'Fiesta'

Según recoge Algo Pasa TV y ha confirmado FormulaTV, Ortiz abandona 'Fiesta', donde también ejerce de colaborador, para. El fichaje del subdirector forma parte de. El formato busca reforzar su plantilla, liderada actualmente por Alicia Senovilla Óscar Martínez en su papel como presentadores.

La baja de Ortiz se produce casi un año y medio después de que llegara a 'Fiesta', trabajo que compaginaba con colaboraciones en formatos como 'Cuatro al día' o el propio 'Juntos', además de 'Estando contigo' de CMMedia. Una etapa de la que el colaborador ha querido despedirse a través de sus redes sociales, con una foto junto al equipo del programa de Telecinco, consciente de que "no me gustan las despedidas", hasta el punto de que "nunca he sabido cómo gestionarlas, quizás por eso las evito o les dedico menos tiempo del que debería".

"Solo tengo palabras de agradecimiento"

Ortiz desveló que "este fin de semana es mi último como subdirector y director suplente de 'Fiesta'", donde después de "casi dos años trabajando para Unicorn y Telecinco, solo tengo palabras de agradecimiento para los que me han permitido vivir la que, sin duda alguna, ha sido la mejor etapa profesional de mi vida". "Dejo aquí a un equipo maravilloso, lleno de talento, de ganas de seguir luchando por un formato que nos ha dado grandes alegrías y por el que, os lo aseguro, se dejan la piel", alabó Ortiz, agradecido con "todos mis compañeros por permitirme andar este camino junto a ellos". "El mejor regalo es marcharme con el cariño de un equipo que siempre tendré en mi corazón", remató el colaborador.