A pesar de que Jesús Cintora y 'Las cosas claras' se despidieron para siempre de los telespectadores el 22 de julio de 2021, la marcha del periodista de Televisión Española y la cancelación del formato siguen dando que hablar. En esta ocasión, la persona encargada de retomar el tema y reivindicar algo que le parece de lo más injusto ha sido Gloria Marcos, una política y tertuliana del programa.

Gloria Marcos y Jesús Cintora

"TVE repone 'Verano azul', a la vez que quita 'Las cosas claras' y despide a Jesús Cintora. La televisión pública recupera la cutrez y la caspa del franquismo. Vaya con el gobierno de izquierdas", escribía la excoordinadora General de Esquerra Unida del País Valencià entre 2003 y 2009 en su perfil de Twitter, reprochando al ente público su decisión de volver a emitir la ficción española.

Las palabras de la extertuliana de Jesús Cintora no han pasado desapercibidas y lo cierto es que Gloria Marcos no se ha quedado ahí y ha seguido lanzando sus dardazos contra la televisión pública. "Lo siento, yo no tengo "manía a nadie", pero quiero hacerle una pregunta: ¿Quién eligió a Pérez Tornero como presidente de RTVE?", preguntaba en tono irónico ella, respondiendo a otro usuario que le echaba en cara sus preferencias políticas.

¿'Verano azul' es franquista?

Las declaraciones de la exdiputada en las Cortes Valencianas desde el año 2007 hasta 2009 han despertado cierto resquemor entre los que han respondido a sus palabras. Algunos de ellos le señalaban que la mítica ficción española se estrenó en 1981, seis años después de la muerte de Franco en 1975. "¿El franquismo murió con el dictador? Eso sí que es un chiste", respondía Marcos, defendiendo su postura.