Las polémicas declaraciones de Rafa Nadal sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres

El 14 de febrero de 2024, Ana Pastor recibía en un programa especial de 'El objetivo' a Rafa Nadal, siendo su primera entrevista tras anunciar su vuelta a las pistas. Durante su charla con la periodista, el deportista repasó los objetivos que tiene esta temporada y habló sobre si este sería su último año como tenista profesional, entre otras cosas.

A lo largo de la entrevista,. "Esto es una sensación personal, se te nota incómodo cuando se habla", añadía la presentadora de laSexta. "Para nada, lo que no soy es hipócrita. No me gusta serlo y decir las cosas que me son fáciles decir y no pienso, Ana", respondía.

"¿Qué quieres que te diga? ¿La inversión? La misma que con los hombres. ¿Oportunidades? Las mismas. ¿Sueldos? Pues no. ¿Para qué?", soltaba Rafa Nadal, mientras Ana Pastor le cortaba para responder a su pregunta, insistiendo en el tema de la inversión. "Lo que es injusto es que no haya la igualdad de oportunidades, Ana", contestaba el deportista.

"Si me preguntas si soy feminista... Dime qué es ser feminista. Si me dices que serlo es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades, lo soy. Pero a veces...", argumentaba el tenista profesional, señalando que él tiene también "una hermana y una madre". "Sabes que ese término se lleva a unos extremos...", denunciaba en 'El objetivo'.

¿Es posible sin una inversión previa?

"La igualdad no reside en regalar, la igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo. Yo no quiero por ser Rafa Nadal ganar más que Serena Williams. Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres", explicaba a la periodista.

"El tenis femenino gusta en el mundo, ganan mucho dinero. A mí no me preguntes lo que yo opino de mi deporte, si yo he apoyado todo eso internamente durante toda mi vida", recalcaba Rafa Nadal, indicando que dentro del ranking de las diez deportistas mejor pagadas, nueve son tenistas. "El problema para mí es la discusión", terminaba el de Manacor.