Ayuso se sale con la suya al nombrar a José Antonio Sánchez director general de Telemadrid

Por Mario de Hipólito de Sande |

José Antonio Sánchez ha sido nombrado director general de Radio Televisión Madrid por la Junta General de Accionistas de la cadena autonómica, después de casi tres años como administrador provisional. Esto sucedió tras su comparecencia en la Comisión de RTVM en la Asamblea, donde se aprobó su idoneidad como director general con los votos del PP y la abstención de Vox.

José Antonio Sánchez, durante su época como presidente de la Corporación de RTVE

Las polémicas de José Antonio Sánchez

En 2002, Sánchez asumió el cargo de director general de Radio Televisión Española, puesto que revalidó en el periodo comprendido entre 2014 y 2018.. Finalmente, desde 2021, ha sido administrador provisional de RTVM y, en 2024,. Habrá que ver si consigue revertir los malos datos de audiencia a los que ha ido sumiendo la televisión madrileña desde que regresara en 2021.

José Antonio Sánchez ha sido una persona muy polémica desde siempre. Durante una entrevista con El País, se le preguntó si se consideraba antifranquista. "No. Eso es una tontería. No me considero anti nada, y muchísimo menos, antifranquista", aseguró. Sin embargo, estás no fueron ni las primeras ni las últimas declaraciones del periodista que han generado controversia.

Otra de sus declaraciones más polémicas fue cuando afirmó que "España no fue colonizadora, fue evangelizadora", en una de sus intervenciones en Casa América, en el año 2017. Además, en 2012, llevó a cabo un ERE, con el que dejó en la calle a más de 860 trabajadores de Telemadrid, es decir, un 74% de la plantilla. Esto provocó una huelga de casi un mes de duración, que no sirvió de nada, ya que la negociación no terminó en ningún acuerdo.