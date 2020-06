El posible futuro de 'OT' sin televisión lineal, explicado por Tinet Rubira

'Operación Triunfo 2020' llega a su final promediando una media 12,2% de cuota de pantalla y 1.653.000 espectadores, convirtiéndose en la edición menos vista de la historia del formato en España. Un dato inferior al de las últimas ediciones en su emisión lineal que pierde -4,2 puntos con respecto a 'OT 2018' y se posiciona -1,7 puntos por debajo de 'OT 2011', la edición cancelada de Telecinco. Pero, a pesar del discreto dato, sí es un buen resultado para Televisión Española que logra superar la media de La 1, que se mueve entre el 9,1% y el 10,2% desde enero. En este contexto surge la gran pregunta, ¿habrá más ediciones de 'OT' o ha llegado el momento de dejarlo reposar unos años?

Tinet Rubira

FormulaTV ha hablado con Tinet Rubira, director de Gestmusic, para conocer los planes de Televisión Española y las diferentes opciones que se plantea la productora para darle continuidad. "TVE está pensando qué va a hacer, tiene tiempo para valorar si quiere otra edición o no, puede pensarlo hasta otoño", asegura. "Cuando hay 'OT', un perfil de público joven, que normalmente no está en el prime time de La 1 ni de ninguna otra cadena, se acerca a la televisión", añade el catalán sobre el éxito entre target juvenil (13-24 años). Un público entre el que lidera con rotundidad al lograr un 28,7 %, más de 16 puntos sobre la segunda opción, incrementado el dato en la recta final del talent show al sobrepasar el 30%.

Pero, más allá de los datos en lineal, Rubira pone en valor el innegable éxito en digital del formato que genera contenido en redes sociales y YouTube, convirtiendo en noticia cada acción del programa en numerosos medios de comunicación. "No nos engañemos, 'OT' tiene un peso en el mundo digital brutal, es una fórmula de éxito en la distribución digital del contenido que se está estudiando en escuelas de negocio y comunicación. Negar lo que ha hecho como modelo de distribución de contenidos sería absurdo", asegura el productor. "El sector sabe el potencial que tiene la parte digital y TVE también lo sabe. Cada vez que hay 'OT' su mundo digital se revoluciona", añade.

Los finalistas de 'OT 2020'

Ahora llega el momento de que el ente público ponga estos resultados en "una balanza para valorar si la inversión de dinero que realizan, que es mucha, compensa con estos resultados". "Cada decisión se toma en función del momento y ahora es un contexto postpandemia donde tomar ciertas decisiones es muy complicado. Entiendo que ellos se lo van a pensar con calma, como tiene que ser porque es dinero público", explica Rubira.

'OT' podría renacer en una plataforma de streaming

Pero, desde Gestmusic hay una cosa clara, 'Operación Triunfo' volverá a nuestras vidas, aunque puede que no sea tal y como lo conocemos. "Si ahora estuviésemos viviendo un momento económico normal, sin pandemia, en un año el mercado digital estaría lo suficientemente maduro como para hacer una edición de 'OT' sin necesidad de tener televisión lineal", asegura. Con las plataformas de pago potenciando contenidos de entrenamiento, Rubira no cree que un formato que genera tanto a su alrededor con el mercado discográfico y giras pueda guardarse en un cajón: "Todo lo que mueve es muy bestia, ¿crees que no hay alguien que lo ha visto y lo va a dejar perder?". "Evidentemente que tiene recorrido", recalca. Aunque reconoce que no ha recibido ofertas porque para eso hay que estar "predispuesto a recibir" y "el mercado sabe perfectamente que el formato debería estar en TVE". "Veo clarísimo que si en un año o año y medio 'OT' no está en La 1, te aseguro que a nivel digital vamos a estar haciendo algo potente. Seguro, lo veo", matiza Rubira.

La realidad es que la estrategia digital de 'Operación Triunfo' ha sido todo un éxito desde 'OT 2017' hasta 'OT 2020'. Desde el estreno de la undécima edición, el 12 de enero de 2020, el canal de YouTube ha alcanzado casi 500 millones de visionados tanto con la vida en la Academia como la etapa de confinamiento o los singles de los triunfitos. En total, 56 millones de horas de consumo del canal, casi 64 siglos de tiempo dedicados por los espectadores a ver contenidos del programa. Un dato superior a las anteriores ediciones, aunque hay que tener en cuenta que la última ha tenido una duración bastante superior. Con todas estas excelentes cifras, el canal ya supera los 1,7 millones de suscriptores que siguen creciendo cada día.