'OT 2020' celebra su rueda de prensa final sin TVE: "No sé si es indicativo de algo, espero que no"

'Operación Triunfo 2020' ha celebrado este jueves la tradicional rueda de prensa de cierre de edición, llevada a cabo en esta ocasión de forma telemática. Ricky Merino ha sido el encargado de presentar el acto en el que han estado Noemí Galera, Directora de Casting y Directora de la Academia, y Brian Sellei, manager de los concursantes de este año. También han estado presentes la ganadora Nia y los finalistas Flavio, Eva, Anaju y Hugo.

Cubierto el cupo por parte de la productora Gestmusic, se ha ausentado un representante de RTVE como ha sido siempre habitual. Toñi Prieto, habitual de las ruedas de prensa, no ha hecho acto de presencia, abriendo dudas entre la prensa sobre la postura de la cadena acerca de 'OT 2020' y una posible renovación. "No sé si es indicativo de algo, espero que no", planteaba Noemí Galera. Carlos Garrido, responsable de comunicación del ente público, defendía la cobertura de RTVE. "Gran parte de los directivos están escuchando esta rueda de prensa", trataba de explicar, y resaltaba que "esto no es un final, no hay nada decidido. TVE decide las cosas con calma, con reposo, como no podía ser de otra forma".

Los finalistas de 'Operación Triunfo 2020'

En este sentido, la Directora de la Academia clamaba que "'OT' no debería tener descanso", si bien admitía que las medidas obligatorias que exige la pandemia del coronavirus impiden desplegar un casting al uso. "Deberíamos esperar al menos un año, pero no depende mí", añadía. "Este año he llevado las críticas mejor, una va aprendiendo", terciaba, señalando a su vez que en "estas últimas semanas en las redes había gente muy cansina, no sé si por todo lo que está pasando fuera".

Nia quiere hacer música latina

En la rueda de prensa, Noemí Galera resaltaba el esfuerzo del equipo que ha permitido retomar la edición: "Estamos todos cansados pero estamos felices, sobre todo por ellos y, sobre todo, por haber podido acabar esta edición". Ricky Merino destacaba el "papel social" que han tenido los concursantes durante el confinamiento y se atrevía a darles un consejo. "Sed muy pesados con las discográficas", recalcaba.

La ganadora, Nia, hacía balance de su paso por 'OT 2020' para reconocer que "la semana del 'Run the world' es la única en la que pensé que no iba a llegar". "Ahora quiero hacer música latina, no sé si en inglés o en español y, si puede ser con acento canario, mejor", manifestaba. Evitando erigirse como icono de un colectivo, defendía haber ganado "por cómo me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca". Sus compañeros, por su parte, aseguraban que la victoria no era algo que les quitase el sueño.

Ricky Merino, ¿un sustituto para Roberto Leal?

Ricky Merino, presentador de la rueda de prensa final de 'OT 2020'

La despedida de Roberto Leal ha sido otro de los aspectos abordados en la rueda de prensa. Ante el hueco que deja, la Directora de la Academia tiene claro quién es el sustituto perfecto. "Sería un puntazo que Ricky Merino empezara este programa en 2008, que no le pusimos la pegatina, se presentara en 2017, entrase, se convirtiese en presentador de 'El chat' y al final termine presentando las galas'", reflexionaba. "No me lo he planteado, a veces lo hablas y te ríes con la posibilidad", contestaba Ricky, reconociendo que "me gustaría pero no me lo he planteado, no es una decisión mía".

Como curiosidad, los cinco finalistas han opinado sobre la posibilidad de representar a España en Eurovisión, como ocurría en las anteriores ediciones de TVE. Ninguno de ellos ha mostrado una especial ilusión al respecto, siendo Nia la más concisa: "No me siento preparada para ir a Eurovisión. Es un cargo muy grande. No me lo he planteado".