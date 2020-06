Así ha sido el reencuentro de los concursantes de 'OT 2020' para ensayar "Díselo a la vida" para la Gala Final

A un día de la Gala Final de 'OT 2020', los finalistas se preparan sus temas para la última vez que estarán en el escenario como concursantes. En esta entrega, en la que se sabrá quién gana la edición, todos los triunfitos de esta edición cantarán juntos el "Díselo a la vida", por lo que el martes 9 de junio se produciría el reencuentro de todos para hacer los ensayos.

Todos los concursantes de 'OT 2020', cantando "Díselo a la vida"

Minutos antes de que se produjese este reencuentro, Noemí Galera ha reunido a Flavio, Anaju, Eva, Hugo y Nia para contarles el cambio de planes. Les ha informado que al final los exconcursantes no entrarían en la Academia porque hay problemas de viajes y se les tienen que hacer las pruebas. Sin embargo, les tranquilizaba diciendo que "van a estar en el ensayo de esta tarde" y les advertía que "es primordial que no nos tiremos encima. Les vamos a hacer la prueba a todos, pero no podemos hacerlo". Galera acababa diciendo que "cuando acabe el programa, yo ya... Pero hagámoslo bien porque son las normas"

Dicho esto y con la intención de preparar "Sal de mí", los finalistas han acudido a la sala de ensayos donde se han llevado una gran sorpresa. Todo se trataba de una broma y ahí estaban esperándoles todos sus compañeros que ya han abandonado la Academia. No se podían acercar a ellos, por lo que la sala estaba dividida en dos grupos. Antes de cantar, han aprovechado para ponerse al día, ver cambios de look y llorar tanto de alegría como de impotencia por no poderse abrazar.

Las palabras de Noemí para todos ellos

Tras el ensayo de "Díselo a la vida" en la Academia que ha acabado con un largo aplauso por parte de todos, Noemí les ha querido dedicar unas palabras a todos: "Es la última vez que estamos todos juntos en la Academia. No sabemos si volveremos a hacer este programa alguna vez", a lo que Manu Guix interrumpía: "Esperemos que sí". "Si no volvemos, os aseguramos que nos vamos muy orgullosos de que hayáis sido la última generación", continuaba la directora, añadiendo que "ha sido una edición muy especial por muchas cosas y os queremos dar las gracias porque sois todos estupendos. Cada uno de vosotros".

Posteriormente, los exconcursantes han recorrido la Academia antes de abandonarla mientras cruzaban las últimas palabras entre ellos. Samantha recuperaba el peluche que se dejó, mientras que Maialen se quedaba tranquila al saber que había aparecido su piedra. Al final, todos los que no siguen siendo concursantes se han marchado, pero con la tranquilidad de saber que por la tarde volverán a ensayar juntos en plató y en breve podrán reencontrarse fuera del concurso.