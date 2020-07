Vicente Vallés recibe el apoyo de sus compañeros tras el "sarpullido" de Pablo Echenique

El caso de la tarjeta de Dina Bousselham está levantando muchas ampollas. Mientras Unidas Podemos se enroca en su postura y alude a las cloacas del Estado, cada vez se escuchan más voces críticas con la gestión de esta trama, entre las que ha emergido con fuerza Vicente Vallés con sus notorias reflexiones en 'Antena 3 noticias 2'.

Vicente Vallés junto a la imagen de Pablo Iglesias

"Podemos se ha abonado, como ven, a este discurso que ya utilizó en las elecciones de que hay una campaña de las cloacas del Estado; una campaña que, de existir, no ha evitado que Podemos esté en el poder, ni que su líder sea vicepresidente del Gobierno," argumentaba el periodista en la edición del lunes 29 de junio del telediario. Tras hacerse viral, Vallés no tardó en recibir respuesta de representantes de la formación, como Isa Serra, y a lo largo de la semana tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique han vertido sus opiniones al respecto.

En una entrevista concedida a RNE el viernes, como recoge Ecoteuve, el vicepresidente segundo del Gobierno aseguraba que "algún presunto periodista" había minimizado la influencia de esas cloacas. Sin mencionar directamente a Vallés, era evidente que quedaba englobado en esa presunción de periodismo, por lo que el director de 'Antena 3 noticias 2' respondió esa misma noche en directo: "Pablo Iglesias ha cargado contra policías, políticos de otros partidos, medios de comunicación, periodistas y algún presunto periodista."

Y con el fin de semana no llegó la calma. Con un controvertido tuit, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Echenique, sí que hacía alusión a Vallés: "En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos"."

En realidad lo que le pasa a Vicente Vallés es simple y es lo mismo que le ocurre a toda la derecha y la ultraderecha: Le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Está en su derecho, pero que no lo llamen "informativos". pic.twitter.com/lnsBMJUNL5 — ????? ??????Q?? ???????? (@pnique) July 4, 2020

Arropado por sus compañeros

La publicación de Echenique, acompañada de un vídeo con el que pone en duda la labor del señalado -y que acumula casi 3 millones de visualizaciones-, ha provocado la reacción inmediata de compañeros de profesión de Vallés, que han criticado el comentario del diputado. "Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el Gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a Vicente Vallés," ha comentado Ana Pastor, que ha estado secundada en este apoyo por otros periodistas, como Carlos Franganillo, Mónica Carrillo o Sandra Golpe.

Señalar periodistas es lamentable lo haga el partido que lo haga. Y más si está en el gobierno. No es la primera vez y me temo que no será la última. Un abrazo a @VicenteVallesTV https://t.co/iP1ILYBgch — Ana Pastor ???????? (@_anapastor_) July 4, 2020

Señalar así a quienes informan con la profesionalidad de @VicenteVallesTV está muy feo, @pnique Por cierto, ese vídeo que promocionáis incluye un BULO como una casa (“nos van a dar pero bien” NO IBA POR VOSOTROS, ¡está manipulado! ????Qué cansino desmentirlo tantas veces) https://t.co/P8cO93Lq8s — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) July 4, 2020