La primera bronca de Noemí Galera en 'OT 2020': "Hasta aquí ha llegado mi paciencia"

Primera semana en la Academia y primera reprimenda de Noemí Galera a los concursantes de 'OT 2020'. Gèrard, Ariadna, Javy, Eva, Anne Lukin y Rafa se han quedado fuera de la clase grupal de interpretación por llegar tarde, aunque la directora les ha dejado entrar poco más tarde. Eso sí, los triunfitos no se han librado de un aviso, dejando claro que esto no puede volver a ocurrir.

Noemí Galera advierte a los seis concursantes en 'OT 2020'

Todo ocurrió este sábado tras la clase de fitness de Cesc Escolà. Los seis tardaron demasiado en ducharse y acicalarse, llegando unos minutos tarde a la siguiente clase: de interpretación con Ivan Labanda. "No es broma, no van a entrar hoy", dejaba caer muy molesta Noemí Galera. "Madre mía, si estamos la mitad", se escuchaba a una concursante de fondo, pero la directora lo tenía claro: "Me sabe mal que no estéis todos, pero hasta aquí ha llegado mi paciencia".

Algunxs chicxs se han perdido la primera parte de la clase de INTERPRETACIÓN por llegar tarde ?????????????? @NoemiGaleraN les ha dejado entrar porque @ivanlabanda había planteado la clase para todo el grupo, ¡pero avisa que NO puede volver a ocurrir! ? #OTDirecto18E pic.twitter.com/iuBG2ks4EA — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 18, 2020

Antes de hablar con los ausentes, Galera lanzó un mensaje a los diez allí presentes: "Me gustaría que las clases grupales y ensayos con Vicky fueran serios, porque os pueden nominar por la grupal y ya está bien de que os manden callar", reprendió la directora. "Reíos durante el día lo que queráis, pero si estáis una hora con una señora que lleva currándose la coreo una semana... Estaría bien que la atendiésemos".

Disculpas aceptadas

Iván Labanda tenía preparada una clase especial para la que necesitaba a todos los concursantes, por lo que intercedió para que Noemí les dejase entrar, al menos, por esta vez. "Vais a entrar porque me lo ha pedido él, porque no puede hacer la clase como lo había pensado, pero por mí no entraríais", aseguró Galera antes de zanjar el tema: "Para que os deis cuenta por qué es necesario que lleguéis puntuales, porque la gente se prepara sus clases". Al final de la clase, los seis alumnos pidieron disculpas a Iván Labanda, que le quito hierro al asunto: "No pasa nada".