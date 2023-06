La productora de "As bestas" y 'Antidisturbios' convertirá en serie "El proxeneta", de Mabel Lozano

Por Alejandro Rodera |

Una de las productoras más reputadas de nuestro país, Caballo Films, ha unido fuerzas con Mabel Lozano para llevar a la pequeña pantalla la historia real recogida en "El proxeneta", su libro de no ficción galardonado con el premio Rodolfo Walsh. El testimonio de primera mano de "El Músico", un criminal que montó un imperio a partir de la trata de personas, se plasmará en una serie que está siendo desarrollada por Isabel Peña ('Apagón') y Eduardo Villanueva ('Antidisturbios') y que tendrá como directora a Pilar Palomero.

El documental "El proxeneta. Paso corto, mala leche"

Como adelanta Variety, la cineasta detrás de " La maternal " y " Las niñas ", por la cual(mejor guion original y mejor director novel), asumirá la dirección del proyecto, en el que. "Pilar siempre ha estado en nuestras cabezas para este proyecto debido a su talento, y", ha esgrimido Villanueva, cofundador de Caballo Films junto a Rodrigo Sorogoyen ('Antidisturbios') y Borja Soler (' La Ruta '), entre otros.

En estos momentos, los dos creadores están ultimando la escritura del piloto y organizando las tramas de la primera temporada, aunque el punto de vista desde el que abordarán la historia ya está definido. Ambientada entre finales de los 90 y comienzos de los 2000, 'El proxeneta' se adentrará en las sombras del mundo de la prostitución a través de la mirada de "El Músico", que llegó a captar a más de 1.700 mujeres extranjeras para comerciar con sus cuerpos en España y revolucionar la industria de la prostitución, pero también recogerá las perspectivas de Claudia, una esclava sexual colombiana, y de una persona del estamento policial dedicado a capturar a "El Músico".

Colaboración total

Después de triunfar con 'La Ruta', 'Antidisturbios' y "As bestas", 'El proxeneta' se convierte en otro proyecto a tener en cuenta por parte de Caballo Films, que coproducirá la ficción junto a Mafalda Entertainment, la productora de Lozano. "No quería vender los derechos de mi libro a blanqueadores de proxenetas que convirtieran a delincuentes en ídolos. Así que era vital que estuviera en el proceso, tanto de creación como de producción. Caballo me ofreció eso y son, sin duda, los mejores compañeros de viaje que podría tener", ha declarado la autora, que ya se encargó de adaptar su propia obra con el documental "El proxeneta. Paso corto, mala leche", estrenado en 2018.