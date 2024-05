La prohibición de la bandera de la Unión Europea en Eurovisión enfurece a la Comisión Europea

El Festival de Eurovisión 2024 continúa acumulando polémicas respecto a las normas y prohibiciones que la organización ha impuesto en el certamen. Más allá del debate acerca de la participación de Israel, la expulsión de Países Bajos o la prohibición de símbolos palestinos, el certamen musical ahora se enfrenta a una nueva crítica. La Comisión Europea ha cargado duramente contra la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tras su decisión de prohibir las banderas de la Unión Europea durante el festival.

La organización de Eurovisión, de este modo, impidió, el pasado sábado 11 de mayo,. Se unía así este símbolo, a todos aquellos pertenecientes a otros estados no participantes en el concurso. De hecho, ya en la primera semifinal,durante el show de apertura, omitiendo además el contenido de su actuación en las redes sociales del evento.

Sin embargo, este caso es diferente, pues tratándose de un certamen europeo, el acceso con la bandera de la Unión, en principio, no debería suponer un inconveniente. Ante esto, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha manifestado a EFE su rechazo a la medida el concurso musical: "Es lamentable prohibir la bandera, que es la bandera de todos los miembros de la UE y otros miembros del Consejo de Europa que participan en el concurso y que a menudo ondea junto a las banderas nacionales en los edificios públicos".

#Eurovision is first and foremost a celebration of European spirit, of our European diversity and talent.



The EU flag is a symbol of this.



Less than a month to the European elections, there should be no obstacles, big or small, to celebrating what unites all Europeans. https://t.co/6kbC6MOxER