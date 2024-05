Minutos después de la final del Festival de Eurovisión 2024, una de las ediciones más polémicas del certamen, le representante irlandés, Bambie Thug, ha ofrecido nuevas declaraciones a los medios de comunicación. Lo ha hecho respecto a la UER, la entidad organizadora del festival, después del conflicto generado entre las diferentes delegaciones tras la participación de Israel y las palabras que se pronunciaron en la cadena pública del país sobre le artiste irlandés.

Aunque Bambie Thug manifestaba su, aprovechó para desvelar todo lo que había vivido durante estos últimos días y. Después de revelar lo duro que había sido luchar para llegar a ocupar la posición que obtuvo como persona de género no binario, realizó una valoración pública de lo que, para la delegación irlandesa, debía ser el festival.

"Solo quiero decir que nosotros somos lo que es Eurovisión. La UER no es lo que es Eurovisión. Que le jodan a la UER. No me va a importar más, que les jodan", decía Thug ante los medios, visiblemente afectade. "Los participantes, la comunidad detrás del concurso, el amor, el poder y el apoyo de todos nosotros están haciendo el cambio", añadía antes de afirmar que "el mundo ha hablado. Los queers están viniendo".

Bambie Thug speaks to media after placing sixth in the Eurovision Song Contest. They said they are proud of Nemo for winning as a non-binary person. They said it has been "so hard and so horrible" behind the scenes.



"The EBU is not what the Eurovision is. Fuck the EBU." pic.twitter.com/829ggJTI9x