Pulla de India Martínez por el fallo de sonido en los Odeón: "Ayer le tocó a Vanesa Martín en 'OT' y hoy a mí"

Los Premios Odeón desembarcaron con su primera edición entre muchas polémicas. La realización de la gala dejó mucho que desear con fallos de sonido, micros abiertos y algún que otro desliz. Uno de los casos más notables fue el de India Martínez, a quien apenas se escuchó durante gran parte de su actuación debido a que el micrófono no estaba conectado.

Estopa e India Martínez cantando en los Premios Odeón

La cordobesa se subió al escenario junto a Estopa, quienes ganaron el galardón en la categoría de Grupo del Año, para interpretar "Fuego", de los catalanes. Ya para comenzar, la actuación se demoró varios segundos a causa de que Martínez no tenía micrófono, pero el drama aumentó en el momento en el que comenzó a cantar, cuando todos los asistentes y espectadores se percataron de que este no estaba encendido.

Lo poco que se escuchaba a la cantante era gracias al sonido que entraba por los micrófonos de sus compañeros y no tuvo plena autonomía hasta que a mitad de la canción le dieron uno que sí que funcionaba. Al finalizar la actuación, David Muñoz defendió a India Martínez, explicando que aunque no escuchaban cómo cantaba, él sí. Fue en este momento cuando, a modo de broma, la intérprete de "90 minutos" recordó el problema de sonido que Vanesa Martín sufrió durante la Gala 1 de 'OT 2020': "Las cosas del directo. Ayer le tocó a Vanesa Martín en 'OT' y hoy me ha tocado a mí". Martín, quien se encontraba en las butacas del Teatro Real viendo la actuación, aplaudió su comentario.

¿Qué pasó con Vanesa Martín?

La Gala 1 de 'OT 2020' fue muy duramente criticada por los fallos de sonido que reinaron en ella. A muchos concursantes no se les escuchaba bien durante sus interpretaciones y estos problemas se ampliaron a sus micrófonos de corbata, hecho que le ocurrió a Vanesa Martín. La invitada a la Gala tuvo varios momentos en los que apenas se distinguía lo que decía durante su entrevista con Roberto Leal a causa de lo bajo que estaba el sonido de su micrófono.