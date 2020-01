'OT 2020': Ariadna y Nick, concursantes nominados de la Gala 1

La noche del domingo 19 de enero, La 1 de Televisión Española emitió la Gala 1 de 'OT 2020', una semana después de que los concursantes tuvieran que despedirse de Adrián Acuña y Valery a las puertas de la Academia. Una ocasión en la que los participantes del talent show demostraron su talento sobre el escenario y que, como es habitual, concluyó con las nominaciones, dejando a Ariadna Tortosa y Nick en la cuerda floja, quienes escogieron defender su permanencia en la Gala 2 con "You Know I'm No Goog", de Amy Winehouse y "Evermore", de la película "La Bella y La Bestia", respectivamente.

Roberto Leal junto a Ariadna y Nick, nominados de la Gala 1 de 'OT 2020'

Uno a uno, los concursantes fueron recibiendo el veredicto de los jueces del talent, momento en el que Ariadna se convirtió en la primera nominada por parte de los profesionales, después de cantar "Good As Hell" con Nia Correia. "Tener una buena voz no es suficiente. Hay que desarrollar muchas habilidades. Es necesario y obligatorio. No te veo dentro de la Academia", declaró Nina, quien también nombró a Samantha Gilabert como una de las nominadas, destacando su "inicio inseguro".

En cuanto a Rafa Romera, el concursante escuchó las alabanzas de Portu en cuanto al hecho de que había demostrado ser "un showman" durante su interpretación de "Tu calorro" junto a Hugo Cobo. "La voz solo no basta. Tienes todo lo demás, pero esto es 'Operación Triunfo' y tenemos que ser muy exigentes con la voz", añadió sin embargo el jurado, antes de comunicarle su nominación. "Eva ha brillado bastante y creo que tienes la capacidad de mejorar, salir adelante", observó por su parte Natalia Jiménez, al valorar a Nick, antes de anunciar su nominación tras interpretar "Little Taks" junto a su compañera, que fue la favorita de la gala.

Rafa, salvado por unanimidad

Tras la elección de los cuatro nominados, llegó el turno de los profesores que, desde la Academia, podía salvar a uno de ellos, algo que en esta edición no es una obligación, tal y como explicó Roberto Leal. Aun así, con Noemí Galera como portavoz, el profesorado se decantó por salvar a Samantha. "Os damos una canción, es la de vuestra vida esa semana. Hay que poner el 200%", le recordó la directora de la Academia, después de recordar las "protestas" de la concursante con respecto al tema que le había tocado, "Te espero aquí, de Pablo López y Georgina, que interpretó con Javy Ramírez. A Samantha la siguió Rafa, quien recibió con mucha alegría el apoyo de todos y cada uno de sus compañeros de la Academia, los cuales escribieron su nombre para salvarlo de las nominaciones.