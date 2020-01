'OT 2020': Eva, concursante favorita de la Gala 1

La noche del domingo 19 de enero, 'OT 2020' celebró su Gala 1 en Televisión Española, donde el talent show estrenó su nueva mecánica, en la que no había límite de nominados y el concursante favorito no disfrutaba de inmunidad. Un concursante que fue elegido por el público a través de la app y que resultó ser Eva Barreiro, seguida por Flavio Fernández y Hugo Cobo.

Eva, sorprendida al ser elegida favorita en la Gala 1 de 'OT 2020'

Ya antes de anunciar el favorito, Roberto Leal dejó muy claro que, de estar nominado el favorito, el privilegio, en esta ocasión elegir al compañero para la Gala 2, pasaría al siguiente en el ranking de la votación, de ahí la importancia del orden. Una lista que, después de recibir 800.000 votos en la aplicación, dejó a Hugo en tercer lugar, mientras que Flavio quedó segundo, para sorpresa evidente de Eva, quien apuntaba a Fernández como concursante favorito del público.

"Has sido muy generosa. Vocalmente has estado a la altura", alabó Javier Llano, a la hora de valorar la actuación de Eva, quien tuvo ocasión de cantar junto a Nick el tema "Little Talks", de Of Monsters and Men. Una actuación en la que el jurado puso el "pero" de que ambos concursantes habían "levantado un muro" entre ellos en algunos momentos, y tras la cual, al concluir la gala, Nick se convirtió en uno de os nominados junto a Ariadna Tortosa.

La confianza, el mejor estímulo

"Hoy el público te ha dado la confianza. Llegar a la Gala 1 es un gran paso, pero hay que seguir caminando", destacó Llano, después de declarar que "la confianza es el mejor estímulo". "En tu caso vas a seguir dentro, así que cruza la pasarela", anunció el jurado, convirtiendo así a Eva en la primera concursante salvada de las nominaciones de la noche, que concluyó con Ariadna y Nick como nominados definitivos, tras la salvación de Samantha Gilabert por parte de los profesores, mientras que Rafa Romera fue salvado de forma unánime por sus compañeros.