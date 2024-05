Por Beatriz Prieto |

La segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2024 concluyó la noche del jueves 9 de mayo con la clasificación de los diez últimos países que formarán parte de la gran final del sábado 11 de mayo. Letonia, Austria, Países Bajos, Noruega, Israel, Grecia, Estonia, Suiza, Georgia y Armenia eran los países afortunados que, tras concluir la gala, protagonizaron una rueda de prensa cuya recta final tuvo cierta tensión ante la pregunta de un periodista a la representante israelí.

Los clasificados en la segunda semifinal de Eurovisión 2024 en la rueda de prensa

"Es muy estresante, esto más que el escenario", confesaba Marina Satti, representante de Grecia, quien. La artista desmintió que su canción tuviera una "temática turística", al contrario que el videoclip de "Zari": "Es un video divertido, con humor. Enseñamos todos los estereotipos que se conocen fuera de Grecia, pero tenemos mucho más que compartir en la actualidad"., añadió la cantante.

Nemo, representante de Suiza, confesó sentirse "muy sensible" al poder actuar ante una gran audiencia y compartió su felicidad por no ser la única persona no binaria en la final, dado que le representante de Irlanda también se había clasificado. "Somos muy diferentes, pero tenemos muchísimo en común y es increíble compartir esta experiencia. Creo que es muy importante tener tanta representación queer este año", manifestaba le artiste. Asimismo, Nemo explicó cómo lidiaba con el hecho de tener que aguantar el equilibrio sobre la plataforma giratoria: "Solo vas a por ello y todo tiene sentido en el momento, me concentro en ello. Es un poco intimidante, pero es parte de la actuación y eso la hace especial para mí".

Un sueño cumplido

Kaleen, representante austriaca, se mostró consciente de la gran audiencia del festival, aunque "es algo en lo que no pienso, solo disfruto de estar conmigo misma, en saber que he hecho todo lo posible para estar en ese escenario". "Siento que he cumplido mi mayor sueño. Solo importa el momento en el escenario y creo que seguirá siendo así", apostó la artista, quien llegaba a la final después de años involucrada en el certamen, en otros papeles, lo que definía como el resultado de "todo lo que he estado trabajando estos años". "Es increíble lo que sentí ahí arriba. Estoy muy agradecida de experimentarlo yo misma", reconoció la cantante.

La representante de Armenia, Ladaniva, aseguró que su momento favorito del festival era "cuando tocamos música con la banda y conocemos a otros artistas", antes de explicar el mensaje de su canción, "Jako": "A todas las mujeres nos dicen que tenemos que comportarnos y mi mensaje es que no escuchar tanto a la gente dice, porque lo más importante es seguir tu corazón y tu mente". Asimismo, sobre el hecho de haber sido la última en recibir el pase a la final, Ladaniva reconoció que "todo fue tan rápido que cuando escuché Armenia fue una locura". "Fue muy estresante, porque ser el último no es fácil", añadió la artista.

"Hay esperanza"

"Hoy fue un día muy especial para mí. Nunca he estado tan orgulloso de ser parte de Letonia. Somos el único país representado por una mariposa, que simboliza esperanza y libertad", declaró Dons, representante de Letonia, antes de lanzar que, como una mariposa, "tienes que volar, ser libre. Y todo país en el mundo merece ser libre". Una clara pulla contra el genocidio en Gaza por parte de Israel, tras el que el artista también señaló el mensaje de su canción: "Hay muchas dificultades en nuestra vida y hay que buscar un rayo de esperanza que nos saque de ese agujero en el que estamos, tenemos que aguantar". "Hay esperanza, hay un brillante futuro para nosotros. Lo creo con todo mi corazón", remató el cantante.

La alegría de Nutsa Buzaladze, representante de Georgia, fue más que evidente en su turno, puesto que su país no lograba alcanzar la final desde 2016: "Gracias por creer en mí. Estaba sintiendo vuestra energía, gracias por hacerme creer que los sueños pueden hacerse realidad". "Cuando trabajas tan duro, como hemos trabajado en este numero, siempre tiene recompensa", aseguraba la artista, "orgullosa de mi país". Asimismo, la georgiana habló de su experiencia actuando junto a Kylie Minogue en la final de 'American Idol', algo que "fue también mi sueño" y que fue "muy diferente a Eurovisión", dado que este "es más internacional". "Pero 'American Idol' me preparó para representar a mi país, porque trabajé mucho en ambos proyectos", añadió Nutsa.

"La magia de la música"

Más escuetos fueron 5miinust & Puuluup, representantes de Estonia, quienes calificaron de "bendición" haberse clasificado junto a sus vecinos, Lituania y Letonia. Además, el grupo defendió que el festival contara con la participación de múltiples lenguas: "Vemos que hay muchísimas canciones en sus lenguas maternas y nos encanta".

Los representantes de Noruega, Gåte, explicaron la inspiración de su canción en una antigua forma noruega de comunicarse con los animales en las montañas que, en su caso, era "una llamada para comunicarse con los humanos, con una fuerte emoción. Es algo que puedes sentir, es por lo que hacemos música". "Es una experiencia pura y cuando no estás pensando, es una bendición. No estamos divididos, solo experimentamos juntos y es la magia de la música", explicaron los integrantes de la banda, sobre un significado "indefinido, pero está ahí".

Zasca a la UER

Joost Klein se cubre con la bandera de Países Bajos durante la intervención de Israel tras la semifinal 2 de Eurovisión 2024

En el turno de Países Bajos con Joost Klein, el artista se mostró de lo más tajante al responde a la cuestión de si las emociones del festival "pueden unirnos": "Creo que es una buena pregunta para la UER". Además, el artista confesó tener muy presente a "la gente huérfana, que no tiene casa, que no tiene dinero", entre otras personas en situaciones precarias. "Creo que si combinamos todos esos pensamientos, llegaremos a algo", lanzó Joost, quien se cubrió con la bandera de su país durante la intervención de Israel, encargada de cerrar la rueda de prensa.

Tensión con Israel

Eden Golan tuvo presente "la situación en Israel" ante las preguntas de la prensa: "Es un honor estar aquí, actuando y mostrando nuestra voz. Es algo increíble y estoy muy agradecida a todos los que nos votaron. Estoy superemocionada por subir al escenario otra vez y compartir mi amor con todos". Asimismo, se generó cierta tensión en el ambiente cuando un periodista planteó si no creía que su presencia en el festival podía poner en riesgo al resto de participantes.

"No tienes que responder si no quieres", intervenía el moderador, Jovan Radomir, ante lo que se escuchó un "por qué no" por parte de Joost. A pesar de todo, Eden defendió que "todos estamos aquí por una razón": "La UER ha tomado todas las medidas para hacer de este un lugar seguro y de unión. No estaríamos aquí si no fuera así". Además, la cantante afirmó que "ninguna parte" de su actuación "es difícil", puesto que "creo que he nacido para esto" y afirmó que "esto es solo el principio", puesto que estaba dispuesta a "compartir mi historia" y seguir con su carrera tras el festival.