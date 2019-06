¿Qué ha sido de Beatriz Montañez? Sus pasos desde que dejó 'El intermedio'

Beatriz Montañez es uno de esos rostros conocidos de la pequeña pantalla que pasan del todo al nada en el plano mediático en cuestión de días. Nacida en Almadén el 3 de junio de 1977, la ciudadrealeña se mantiene alejada de los medios de comunicación desde el año 2014. Aunque hemos podido verla en alguna que otra ocasión después de esa fecha, no ha sido ejerciendo de presentadora o colaboradora como estábamos acostumbrados.

No hay ninguna duda de que ' El intermedio ' fue su trampolín hacia el estrellato, pero antes de empezar a trabajar en laSexta ya había dado sus primeros pasos en la industria audiovisual. Su primera experiencia en la radio provocó que cruzara el charco para estudiar comunicación en California, donde realizó sus primeros pinitos.

A partir de ese momento apareció en programas como 'Los irrepetibles', 'Ilustres ignorantes', 'El gran debate' o 'Sé lo que hicisteis la última semana' y en series como 'Maitena: Estados Alterados' o 'Museo Coconut', entre otras, hasta que llegó su gran oportunidad junto a Gran Wyoming. En FormulaTV analizamos los últimos pasos de su carrera televisiva, desde decidió dejar 'El intermedio' hasta la última vez que apareció en la pequeña pantalla.

1 El adiós a Wyoming, el inicio de su desaparición mediática

Beatriz Montañez y El Gran Wyoming en 'El intermedio'

Si por algo es conocida Beatriz Montañez en televisión es por su paso por 'El intermedio'. La periodista llegó al programa de Globomedia cuando arrancó en laSexta y se convirtió en todo un referente del canal. Como la mano derecha de El Gran Wyoming, Montañez permaneció en el formato hasta el año 2011, cuando fue sustituida por Sandra Sabatés. La copresentadora decidió marcharse para comenzar otros proyectos profesionales y estee fue el principio de su distanciamiento con los medios.

2 La despedida de 'Hable con ellas': Su último trabajo en televisión

Beatriz Montañez, presentadora de 'Hable con ellas'

En 2014 fichó como presentadora de 'Hable con ellas' junto a Sandra Barneda, Natalia Millán, Alyson Rae Eckman y Yolanda Ramos y con Rocío Carrasco durante tres entregas. Después de diecisiete programas ya no volvimos a ver a Montañez en el plató del late night. La periodista abandonó el formato tras su polémica con Bertín Osborne.

El 2 de julio de 2014, el cantante acudió al programa para charlar con las presentadoras. Aunque la noche iba bien, se torció en el momento en el que salió el tema que implica a Venezuela y a su situación política y económica. Beatriz Montañez protestó por las declaraciones del conductor de 'Mi casa es la tuya' al país y se apostó mil euros a que no era capaz de enseñarle pruebas audiovisuales de Pablo Iglesias apoyando el régimen venezolano. Las redes sociales no tardaron en echar por tierra sus palabras con vídeos en los que el líder de Podemos halagaba a Venezuela. Pocos días después, la presentadora cumplía su apuesta y entregaba el dinero correspondiente a Osborne, que no dudó en donar a una ONG.

3 Ausente en el 10º aniversario de 'El intermedio'

Beatriz Montañez en 'El intermedio'

Cuando Beatriz Montañez se despidió de 'Hable con ellas', exactamente el 28 de julio de 2014, lo hizo ante una ovación por parte de sus compañeras y escuchando mensajes de agradecimiento de todo el equipo por su trabajo durante los programas en los que participó. En ese momento y volviendo a la espina dorsal de la polémica que menos de un mes antes había explotado en el plató, la periodista volvió a apostarse mil euros -por si su cuenta no había notado ya la pérdida de los primeros mil- a que volveríamos a ser testigos de su presencia en la pequeña pantalla.

En el año 2016, 'El intermedio' celebró su décimo aniversario por todo lo alto. Todos los presentadores, colaboradores y miembros del equipo del formato formaron parte de esta fiesta. Bueno, casi todos. Montañez fue la gran ausente de la noche. Y además de no hacer acto de presencia, la presentadora no participó en ningún vídeo. Su explicación fue la falta de tiempo y la distancia a la que se encontraba en ese momento ya que estaba de viaje. Esto extrañó a los usuarios de las redes sociales, que no tardaron en comenzar a preguntarse qué estaba ocurriendo con ella y dónde se encontraba realmente. Lo mismo ocurrió en abril de 2019, cuando el espacio de laSexta celebró sus 2000 programas.

4 Secundaria en la gran pantalla

Beatriz Montañez en "De chica en chica"

A lo que se refería Beatriz Montañez cuando decía que quería dedicarse a nuevos proyectos era precisamente a este. De la televisión saltó a la gran pantalla con "88" y, después, con un papel en el largometraje "De chica en chica". La película, que se estrenó en 2015, está basada en 'Chica busca chica', una webserie que busca la visibilidad del colectivo LGTB. Además de Montañez, rostros como Celia Freijeiro, Sandra Collantes, Cristina Pons, María Botto, Marina San José o Adrián Lastra, entre otros, participaron en este largometraje. Aunque su personaje no fue protagonista, la excolaboradora destacó como una taxista desorientada. "De chica en chica" fue su último trabajo delante de las cámaras.

5 Última aparición pública hasta el momento: Premios Goya 2018

Beatriz Montañez en los Premios Goya 2018

Cuando ya parecía que no volveríamos a ver a Beatriz Montañez en pantalla después de tantos años de ausencia, las cámaras la enfocaron en un evento en el que ella se convirtió en protagonista. Hablamos de los Premios Goya 2018. Dentro de la categoría Mejor Documental, "Muchos hijos, un mono y un castillo" consiguió sobreponerse al resto y así se hizo con el galardón. El encargado de recoger la estatuilla fue Gustavo Salmerón, el director y marido de Montañez. Pero el mérito no solo es para él. Por si la tele y el cine fueran poco, la periodista se estrenó como guionista de la mano de su pareja en este proyecto. En el momento en el que Salmerón comenzó su discurso encima del escenario del Hotel Madrid Marriott Auditorium, quiso agradecérselo a su pareja con unas palabras emocionantes: "Te quiero, gracias por todo".

6 Sus redes sociales, estancadas

Última foto hasta el momento de Beatriz Montañez en Instagram / Instagram

Además de desaparecer de los medios de comunicación, hizo lo mismo en Internet. Desde el mismo momento en el que salió de 'Hable con ellas', también dejó de actualizar sus redes sociales. La periodista no tiene cuenta en Twitter, su última foto de Instagram data del 8 de marzo de 2014, en Facebook del 8 de julio, en la que habló sobre la disputa con Bertín Osborne y en LinkedIn tampoco ha publicado nada nuevo, por lo que su pista está completamente perdida. Sus seguidores se han mostrado preocupados por su paradero y se lo han hecho saber a través de comentarios pidiendo su vuelta y preguntando cómo y dónde se encuentra.