El trabajo no siempre es valorado como uno espera. Es lo que le ha pasado a la periodista de TVE, Montserrat Boix, quien el sábado 13 de noviembre de 2021 no dudaba en quejarse a través de Twitter por la poca cobertura que le estaba brindando la Corporación al Canal 24 Horas. En esta ocasión, la protesta llegaba a colación de una noticia elaborada por la catalana sobre un boicot de centenares de mujeres belgas contra bares y discotecas, a través del cual se daba voz al incremento de agresiones sexuales acontecidas en este tipo de establecimientos de ocio nocturno.

Montserrat Boix

"Es lo que tiene trabajar para el Canal 24 Horas, que parece que no existe. He preparado esta información, pero si no la tuiteo yo, no se verá ni en las redes ni en la web. ¿Me ayudáis a difundir la protesta de las jóvenes belgas?", indicaba en la mencionada red social mientras citaba el vídeo de la noticia en cuestión. Boix pedía a sus seguidores la divulgación de la pieza audiovisual para que llegara a más gente, y la respuesta no se hacía esperar, recibiendo miles de tweets y menciones.

Entre estas respuestas, no faltaban las de compañeras de profesión como Jessica Lara, que sentenciaba: "Ha llegado la hora de decirles a los hombres: Dejad de drogar a las mujeres". También compartía la información la periodista Carolina Pecharromán, rostro habitual de TVE, quien señalaba que "en Bruselas, las mujeres protestan contra el aumento de casos de agresiones sexuales y drogas tipo burundanga en locales. Los autores, impunes. Denuncian pasividad de locales y policía". Asimismo, la comunicadora recibía el apoyo de otras figuras, como la guionista de cine y asesora Alicia Luna o la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez.

Es lo que tiene trabajar para el #Canal24Horas #RTVE que parece que no existe :-( He preparado esta información pero si no la tuiteo yo no se verá ni en las redes ni en la web. ¿Me ayudáis a difundir la protesta de las jóvenes belgas? #violenciacontralasmujeres @JMPEREZTORNERO https://t.co/kH7RCsB0WD — Montserrat Boix (@montserratboix) November 13, 2021

Una queja que ha dado sus frutos

La disconformidad de Montserrat Boix y el increíble feedback generado entre los usuarios de Twitter no han caído en saco roto, ya que, tras publicarse el vídeo en los boletines del Canal 24 Horas, la Corporación decidió compartirlo en su página web, así como en sus respectivas redes sociales. No hay que olvidar que la de la catalana no es la primera queja de una periodista de TVE por el escaso espacio otorgado al Canal 24 Horas, por lo que habrá que ver si este nuevo tirón de orejas hace cambiar el rumbo de la consideración del mismo por parte del grupo RTVE.