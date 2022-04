El guionista Ramón Campos se hace viral negociando una serie con un supuesto asesino: "¿Jugamos?"

El guionista Ramón Campos se ha hecho viral a través de su cuenta de Twitter compartiendo unos supuestos emails en los que se negocia una serie relacionada con un asesinato. El cofundador de Bambú Producciones comenzó publicando una captura de un correo electrónico con un asunto que decía "Serie sobre mi vida" y que recibió donde una persona tenía la intención de que este hiciera una serie sobre lo que había cometido: "Puedo contarle que he asesinado a varias personas y nunca he sido detenido ni condenado por ello", decía el anónimo.

Ramón Campos, en una fotografía que subió a su hilo de Twitter

Campos, interesado, le contestó, así como un amigo suyo se preocupó por lo que estaba publicando: "Estate preparado para grabar por si en algún momento recibes una llamada". Sin embargo, recibió una respuesta por parte del desconocido: "Quiero que se conozca más sobre mi vida". Además, recibió en otro correo un retrato a lápiz de La Dama de Camello, una mujer que murió en la playa de Santander a comienzos de este siglo.

Una vez confirmó el suceso, le dijo al asesino que, al tener que relatar sus hechos para un documental, se trataría de un testimonio, por lo que no cobraría dinero por sus palabras: "Si no hay acuerdo económico, no hay trato", afirmó tajantemente. Después de retarse con un "¿Jugamos?" y de darse sus números de teléfono para seguir negociando, el anónimo confesó parte de su crimen, algo que no dudó en compartir Campos en Twitter con audios distorsionados.

Un tenso final

Una vez compartió las notas de voz con el sospechoso, este lanzó un mensaje final: "Por lo que veo ha decidido compartir mi historia con más gente. Que sepa que le leo a usted y a todos los que le están siguiendo". Aunque el guionista admitió no creerse al completo la historia, lo que sí ha conseguido es dejar a todos los tuiteros boquiabiertos esperando a ver cómo continúa este hilo que ya se ha hecho viral y que ha tomado un cariz amenazante a medida que ha avanzado. También existe la opción de que Campos, uno de los guionistas más prolíficos de nuestro país, esté jugándosela a sus seguidores con un relato premeditado, aunque tendremos que esperar para comprobarlo.